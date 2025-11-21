Ezekről a weboldalakról tiltják ki a fiatalokat

Ausztráliában heteken belül életbe lép a szabályozás, amely megtiltja 16 év alatti fiatalok számára számos közösségi médiás oldal használatát. A korlátozás ötletével még 2024 szeptemberében állt elő Anthony Albanese miniszterelnök, 2025. december 10-én pedig hatályba is lép az új szabályozás.
A fiatalok védelmét hangoztatva hozott tiltás által érintett webhelyeket manuálisan listázza az ausztrál kormány. Most tízre bővült a feketelistán lévő webszolgáltatások száma, hosszas találgatásokat követően az élő közvetítésekben utazó Twitch-et sem használhatják majd a 16 éven aluli, ausztrál fiatalok, erősítette meg Julie Inman Grant kormánybiztos.
Mit jelent ez a fiatalok számára?
A feketelistán lévő webhelyek nem engedhetik meg, hogy 16 éven aluli fiatalok regisztráljanak rájuk és használják azokat, a törvény életbe lépéséig létrehozott felhasználói fiókjaikat pedig véglegesen törölniük kell.
A tiltólistás szolgáltatásoknak észszerű lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy kipaterolják a korukról füllentő fiatalokat. A törvény megsértése esetén akár 50 millió ausztrál dolláros, azaz 10,7 milliárd forintos büntetést is kaphatnak.
Az ausztrál törvény semmi jóval sem kecsegtet a közösségi médiás cégek számára, Dánia pont a napokban jelentette be, hogy ausztrál törvényt mintául véve maga is korlátozni kívánja a fiatalok közösségimédia-használatát. Egyre inkább úgy tűnik, hogy ezek a szabályozások nem elszigetelt esetek lesznek, hanem egy globális trend részét képezik, egyre több országban van napirendben a legfiatalabb korosztály közösségi oldalakról való kitiltása.
Az ausztrál törvény tiltólistája 2024. november 21-én:
- Kick
- Snapchat
- Threads
- TikTok
- Twitch
- X (korábban Twitter)
- YouTube
