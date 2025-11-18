Megdöbbentő! Játékokban vadásznak a fiatalokra a terroristák

Hírlevél

Beszerveznék és kihasználnák őket. Videójátékos online terekben próbálják megszólítani a fiatalokat.
dzsihadistaEuropolterroristavideojáték

Az Europol nyolc európai ország bevonásával összehangolt akciót hajtott végre a radikális online tartalmak azonosítására és eltávolítására a videójátékos platformokról. A kezdeményezés célja az online radikalizáció megfékezése, az efféle tevékenységek egyre inkább eltolódnak az olyan online közösségi terek felé, ahol sok fiatal tölti az idejét.

Szokás szerint oda mennek a radikális kerítők, ahol a fiatalok vannak
Szokás szerint oda mennek a radikális kerítők, ahol a fiatalok vannak
Fotó: Tima Miroshnichenko / Pexels

Az akció keretében eltávolíttatott tartalmak közül 5408 kapcsolódott dzsihádhoz, 1070 erőszakos szélsőjobboldali vagy terrorista volt, 105 pedig rasszizmushoz vagy idegengyűlölethez kötődött. Az Europol kiemelte, hogy az ilyen tartalmak létrehozása egyre gyakrabban játékok bevonásával történik, például játékmenetes videókat narrálnak szuggesztív módokon és zsargonnal az elkövetők.

Olyan is előfordul, hogy terrortámadásokat, iskola lövöldözéseket, kivégzéseket játszanak újra videójátékok segítségével.

Bolondítanák és kihasználnák a fiatalokat

A vizsgálat talán legsúlyosabb megállapítása, hogy egyes platformokat kifejezetten kiskorúak toborozására próbálnak használni az erőszakos csoportok, vagy valódi támadások és öngyilkosságok élő közvetítésére akarják rávenni őket, hogy rajtuk keresztül minél több embert érhessenek el.

Az Europol akciójában Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Hollandia, Luxemburg, Németország, Portugália, továbbá Spanyolország vett részt.

