Privát böngészés? Nem mindegy, hogy melyik böngészőt használja!

A megszokottnál számottevően jelentősebb fejlesztésekkel vált elérhetővé a Firefox böngésző 145-ös verziója. A legújabb kiadás legfontosabb újdonsága, hogy a második fázisába ért az internetezők ujjlenyomatozással való követése ellen kitalált védelmi mechanizmusok bevezetése. Az ujjlenyomatozást a reklámcégek használják, hogy azonosítani és követni tudják a netezőket a böngészőjük, a hardverük, továbbá a szoftveres környezetük apró eltérései alapján, még akkor is, ha a sütik le voltak tiltva.

Inkognitó módban már csak a Firefoxot használók ötöde követhető ujjlenyomatozásos módszerrel

Fotó: Yibo Wei / Unsplash

A Mozilla elsőként a privát ablakokban aktiválta az ujjlenyomatozásos követés ellen kitalált, legújabb fejlesztéseket. Állítása szerint az ujjlenyomatozás elleni védelmet egyáltalán nem használó netezők olyan 65%-a azonosítható és követhető a módszerrel, de az elmúlt években a Firefoxban bevezetett védelmeknek köszönhetően sikerült olyan 35%-ra redukálni az arányt.

A privát ablakokban most elérhetővé vált legújabb technikáknak köszönhetően pedig 20%-ra csökkent a beazonosítható és követhető netezők aránya.

Ennél több védelemre nem kell számítani a Firefoxban

A Mozilla azt állítja, hogy idővel a normál böngészőablakokban is aktiválni kívánja a mostani védelmeket, ám előtte széles körben tesztelni akarja azokat, nehogy működési gondok miatt utólagos tűzoltásra legyen szükség.

Sajnos a mostaninál jobb ujjlenyomatozás elleni védelemre már nem kell számítani, mert a további szigorítások már biztosan komoly kompatibilitási gondokat okoznának a webhelyeken.

A Firefox 145 további említésre méltó újdonságai, hogy erre-arra grafikai csiszolások történtek a kezelőfelületen, az oldalsávból is elérhető a jelszókezelő, mindenkinél megjelent a felhasználói profilok kezelése a főmenüben, megjegyzések lettek hozzáadhatóak a PDF-állományokhoz, továbbá megszűnt a 32 bites Linuxok támogatása.

A Firefox számítógépes telepítőkészlete a hivatalos webhelyről tölthető le, Windows, Linux, és macOS mellett Android és iOS rendszerekre is elérhető az ingyenes böngésző.

