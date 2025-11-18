Döbbenetes lépést tett a használt autók piacán a Ford

A Hyundaijal partnerségben az Amazon tavaly elindította az Egyesült Államokban az autóvásárlást lehetővé tevő online piacterét, most pedig a márkakereskedések használt autóival a Ford is felugrik az internetes értékesítési vonatra.

Leginkább a fiatal vásárlók elérésére lehet jó a Ford lépése

Fotó: Jessy Smith / Unsplash

Az autógyártó bejelentése szerint egyes amerikai városokban mostantól tanúsított és ellenőrzött Ford kocsik is elérhetők az Amazon Autos felületén: a vásárlók böngészhetik a helyi márkakereskedések kínálatát, ha pedig megvennék az egyik járművet, akkor szinte teljesen online ügyintézéssel elintézhetik a papírmunkát és a hitelt.

Ha minden jól megy, akkor időpont-egyeztetés után már csak el kell menniük az autóért, az előre elkészített papírok aláírását követően pedig elhajthatnak azzal.

A vevők és a kereskedők is jól járhatnak a Ford manőverével

A mostani lépés mindenki számára előnyösnek tűnik: a vásárlási szokások és igények változásait gyakran nehezen követő autókereskedők könnyebben értékesíthetik a használt kocsijaikat a fiataloknak, míg a vevők a Ford hivatalos programján keresztül vásárolhatnak, 14 napon vagy 1600 kilométeren belül teljes pénzvisszafizetési garanciával.

A használt autók Amazon közreműködésével való értékesítése első körben többek közt Los Angelesben, Seattle-ben, továbbá Dallasban vált elérhetővé. Jó esély van rá, hogy dinamikusan nő majd a települések köre, ahol a vevők akár az Amazonról is vehetnek maguknak használt Fordot.

