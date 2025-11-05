Olyan funkciót kap ez a fülhallgató, amire már nagyon sokat vártak

Komoly értéknövelő extra befutására számíthatnak még idén az Apple AirPods Pro 2/3 és a zajszűrős Apple AirPods 4 fülhallgatókkal rendelkezők, az iOS 26.2 frissítéssel az EU tagországokban is elérhetővé fog válni az élő fordítás funkció.

Ha nem is tökéletes, de szuper hasznos lehet külföldön az Apple élő fordítása

Fotó: Jonas Schindler / Unsplash

Ez lehetővé teszi, hogy két eltérő nyelven beszélő ember megértse egymást. A fülhallgató viselője a telefonjának a kijelzőjén mutathatja meg a lefordított mondandóját a másiknak, míg a partnere lefordított válaszát a füleiben hallja gépi narrációval.

Az AirPods-ok élő fordítás funkciója idén ősszel vált elérhetővé a világ legtöbb táján, azonban a digitális piacokról szóló jogszabállyal kapcsolatos aggodalmak miatt az EU-tól visszatartotta az Apple. A használatához Apple Intelligence-szel kompatibilis iPhone is szükséges.

Kihúzhat a pácból külföldön az élő fordítás

A tapasztalatok szerint az élő fordítás ha nem is teljesen az elképzelt módon, de használhatóan működik, jelenleg angol, francia, német, portugál, spanyol, olasz, japán, koreai és kínai nyelvek között képes oda-vissza tolmácsolni.

Az időnkénti lassúságának fő oka, hogy magukon a mobilon történik a fordítás, ami védi a beszélgetés résztvevőinek a magánszféráját, ráadásul offline használhatóságot biztosít. Cserébe nem feltétlenül ez a leggyorsabb vagy legjobb fordítást kínáló módszer.

