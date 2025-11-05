Olyan funkciót kap ez a fülhallgató, amire már nagyon sokat vártak

Komoly értéknövelő extra befutására számíthatnak még idén az Apple AirPods Pro 2/3 és a zajszűrős Apple AirPods 4 fülhallgatókkal rendelkezők, az iOS 26.2 frissítéssel az EU tagországokban is elérhetővé fog válni az élő fordítás funkció.
Ez lehetővé teszi, hogy két eltérő nyelven beszélő ember megértse egymást. A fülhallgató viselője a telefonjának a kijelzőjén mutathatja meg a lefordított mondandóját a másiknak, míg a partnere lefordított válaszát a füleiben hallja gépi narrációval.
Az AirPods-ok élő fordítás funkciója idén ősszel vált elérhetővé a világ legtöbb táján, azonban a digitális piacokról szóló jogszabállyal kapcsolatos aggodalmak miatt az EU-tól visszatartotta az Apple. A használatához Apple Intelligence-szel kompatibilis iPhone is szükséges.
Kihúzhat a pácból külföldön az élő fordítás
A tapasztalatok szerint az élő fordítás ha nem is teljesen az elképzelt módon, de használhatóan működik, jelenleg angol, francia, német, portugál, spanyol, olasz, japán, koreai és kínai nyelvek között képes oda-vissza tolmácsolni.
Az időnkénti lassúságának fő oka, hogy magukon a mobilon történik a fordítás, ami védi a beszélgetés résztvevőinek a magánszféráját, ráadásul offline használhatóságot biztosít. Cserébe nem feltétlenül ez a leggyorsabb vagy legjobb fordítást kínáló módszer.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!