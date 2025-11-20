Gamerek milliónak a gondját oldja meg az új frissítés

Szokás szerint az ág is húzza a számítógépes játékosokat, november eleje óta a GeForce videókártyával rendelkezők bosszankodhattak amiatt, hogy a Call of Duty: Black Ops 7, az Europa Universalis V, továbbá Anno 117: Pax Romana játékokhoz optimalizációkat hozott 581.80-as GeForce meghajtó telepítését követően feltűnően csökkent egyes játékok sebessége.

A Windows 11 frissítésével akadt össze a legutóbbi GeForce driver

Az NVIDIA végre megszólalt az ügyben, állítása szerint a jelenség hátterében az áll, hogy összeakadt a grafikus meghajtószoftvere a Windows 11 októberben kiadott, KB5066835 összegző frissítésével.

A problémát sikerült megoldani, és akiknek nagyon fontos a játékok teljesítményének azonnali helyreállítása, azok manuálisan letölthetik és telepíthetik a most kiadott, 581.94-es verziószámú hotfix drivert.

Hamarosan mindenki megkapja a GeForce javítását

A hotfix kiadás lévén az 581.94-es GeForce driver telepítését nem ajánlja fel a windowsos NVIDIA alkalmazás, ezen keresztül csak a WHQL-minősítésű Game Ready és Studio meghajtók installálhatóak. A driverek következő kiadásaiban mindenki megkapja majd a hibára kiadott javítást, így aki nem tapasztalt teljesítménybeli gondot a játékokban, annak felesleges fáradnia az 581.94-es hotfix driver telepítésével.

