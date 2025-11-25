Vigyázat, törölhetik a Gmail-fiókját!

Az elmúlt olyan két év során a Google egy fundamentális változtatást léptetett életbe a működésével kapcsolatban, két évtizednyi tétlenséget követően kitalálta, hogy mostantól automatikusan törölni fogja az internetezők inaktív Google-fiókjait. A szabályzata szerint az olyan regisztrációkat törli, amelyekbe már két éve nem jelentkeztek be a gazdáik, továbbá nem volt bennük semmiféle felhasználói aktivitás, ami csúnya meglepetés okozhat a régen a Gmailt használtak számára.

Nem szabad elfeledkezni a régi Gmail-fiókba való belépésről, különben annyi lesz neki és az e-mail-címnek is

Fotó: Justin Morgan / Unsplash

Erről a változtatásról még sokan nem hallottak. A helyzet gyakorlatban legfájóbb következménye, hogy aki nem lép be legalább kétévente egyszer a régi Google-fiókjába és emiatt törlik azt, az elveszíti a hozzá kapcsolódó Gmail levelezőfiókot, továbbá @gmail.com-ra végződő e-mail-címét is.

Ha megtörtént az inaktív fiók törlése, akkor nincs visszaút: nem lehet helyreállítani azt, és nem lehet újraregisztrálni a benne használt e-mail-címet sem.

Ez óriási fejfájást, vagy akár megoldhatatlan problémákat okozhat, amennyiben annak idején ez az e-mail-cím lett megadva a különféle webhelyekre való regisztrációkor.

Például ha valaki még a régi Gmailjével regisztrált a Facebookra, és elfelejti a jelszavát a közösségi oldalon, akkor a régi postafiókjához való hozzáférés nélkül nem tudja majd helyreállítani a facebookos profilját.

Részben biztonsági oka van a régi Gmailek törlésének

Az újmódi fióktörölgetést azzal magyarázza a cég, hogy az inaktív fiókok jókora része gyenge jelszót használ és a kétlépcsős hitelesítés sincs bekapcsolva bennük, így az internetes bűnözők könnyen hozzájuk férhetnek. Ezt követően például spam terjesztésére használhatják a meghackelt e-mail-fiókokat, vagy éppen átvehetik rajta keresztül az irányítást a tulajdonosaik más internetes felhasználói fiókjai felett.

Az inaktív fiók törlése előtt a Google figyelmeztető e-mailt küld az érintett fiókba, továbbá ha be lett állítva ilyen, akkor a helyreállítására megadott másik e-mail-címre is.

A két év inaktivitás miatti fióktörlés csak a fogyasztók által létrehozott felhasználói fiókokra vonatkozik: az iskolai és vállalati hozzáféréseket nem fenyegeti törlés. Ezen túlmenően a Google jelenleg az olyan fiókokat sem törli, amelyek rendelkeznek feltöltött YouTube-videóval. Aki viszont garantáltan biztonságban akarja tudni a régi címét, annak érdemes évente egyszer belépnie a régi Gmailjébe.