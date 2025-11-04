Jobb felkészülni: csúszhat a GTA 6 kiadása

Nem fektetett be jelentős erőforrásokat a jelen álláspont szerint 2026. május 26-án megjelenő Grand Theft Auto VI reklámozásába a Rockstar, a legnagyobb rajongók már akkor is örömtáncot lejthetnek, ha befut idén a harmadik kedvcsináló videója. Ez nem meglepő, a GTA 6 így is minden idők legnagyobb bevételt generáló szórakoztatóipari rajtjának bizonyulhat, pedig első körben csak PlayStation 5 és Xbox Series platformokra fut majd be.

Nem tudják a fejlesztők, hogy tartható-e a GTA 6 megjelenési ideje

Fotó: Rockstar Games

A legnagyobb kérdés jelenleg az, hogy tényleg megjelenik-e jövő május végén a játék, és sajnos most rossz hírekkel szolgált egy játékfejlesztők meginterjúvolására szakosodott youtuber az ügyben.

Reece „Kiwi Talkz” Reilly szerint tartalmilag kész állapotban van a GTA 6, a fejlesztők a csiszolásokon, a legkülönfélébb hibák javításán, a tesztelésen dolgoznak.

Nincs egyetértés a GTA 6 megjelenési idejéről

Mindez fantasztikus, azonban a youtuber egymásnak ellentmondó véleményeket hallott a Rockstar különféle stúdióinál dolgozóktól (Bengaluru, Edinburgh, San Diego) arról, hogy szerintük megjelenik-e jövő május végén a játék. Reilly nem tudja kibogozni, hogy mi a valóság: benyomása szerint a fejlesztők próbálják tartani a kitűzött megjelenési dátumot, de egyáltalán nincsenek meggyőződve arról, hogy nem lesz újabb csúszás.

GTA 6 could still be delayed again yet, I have heard conflicting reports internally from different devs in different studios e.g Bangalore, Edinburgh and San Diego.



I can't seem to get a consensus, it sounds like they are trying to hit it but it could be delayed again. — Reece “Kiwi Talkz” Reilly (@kiwitalkz) November 2, 2025

A GTA 6 kiadásának újbóli elhalasztása költői túlzással a fél játékipar kiadási ütemtervét átírhatja, épelméjű fejlesztő vagy kiadó nem mer a megjelenéséhez túl közel játékot kiadni.

