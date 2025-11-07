Hivatalos: elhalasztották a GTA 6 megjelenését

Pár napja egy hiteles youtuber megpedzegette, hogy a forrásai szerint nem kizárt a Grand Theft Auto VI kiadásának további csúsztatása, most pedig a Take-Two játékkiadó hivatalosan is bejelentette a hírt. Eddig arról volt szó, hogy a PlayStation 5 és Xbox Series konzolokra 2026. május 26-án jelenik meg a nyílt világú akciójáték, azonban a mostani második csúszást követően 2026. november 19. lett a GTA 6 új megjelenési dátuma. Eredetileg arról volt szó, hogy tavaly ilyenkor kellett volna megjelennie, így most már két év csúszásnál járunk.

Nem akarják csalódást keltő állapotban kiadni a GTA 6-ot

Fotó: Rockstar Games

Ez gigantikus csalódás a játékosok számára, hiszen évek óta tűkön ülve várják a Rockstar Games következő, beteges szinten grandiózus játékát. Viszont a játékipar számára konkrétan horror a jövő novemberi megjelenése, hiszen az év végi játékkiadási szezon vége tájára suvasztotta be a Take-Two. Ezzel valamelyest tekintettel volt másokra, de a GTA 6 így is óriási gondokat okozhat majd a jövő év végén a játékipar számára.

Széles közönségnek szánt játékot a GTA 6 megjelenése után már nem lehet majd kiadni 2026-ban, és még a karácsonyi leárazásokon remélt eladásoknak is betehet, hogy hetekkel később is a Rockstar játéka köti le több millió gamer figyelmét.

A sejthető okból lett elhalasztva a GTA 6 megjelenése

A Take-Two kiadó tájékoztatása szerint a GTA 6 kiadása minőségbiztosítási okból lett elhalasztva, több időre van szükségük a fejlesztőknek, hogy az elvárt állapotban tudják kiadni. Extrém méretű és extrém komplex projekt lévén ez teljesen érthető, a fejlesztők és a játékosok is jobban járnak, ha nem utólag kell benne javítgatni a csúnyábbnál csúnyább hibákat.

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

A számítógépes megjelenésről továbbra sem beszélt a Take-Two, de a mostani halasztás után nem valószínű, hogy 2027 vége előtt befuthat majd PC-re a játék.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!