Itt a Bluetooth hangszórónak álcázott számítógép

Újító ötletet demonstrált a T1 számítógépének bemutatásával a GTBox gyártó. Az eszköz első ránézésre divatos Bluetooth hangszórónak tűnik, ám a textilborítás mögött egy teljes értékű számítógép dolgozik. A különleges koncepcióval a gyártó szeretne kitűnni a tömegből a Mac Mini-szerű számítógépek meglepően zsúfolt piacán.

Csak közelről tűnhet fel, hogy GTBox T1 nem Bluetooth hangszóró, hanem egy asztali PC

Fotó: GTBox

A T1 belsejében AMD Ryzen 7 8745HS processzor és Radeon 780M grafika dolgozik, 32 GB DDR5 memóriával és 1 TB SSD-tárolóval. A gép hátoldalán található USB4, HDMI 2.1 és DisplayPort 2.0 csatlakozók mellett 2,5 gigabites Ethernet port is helyet kapott. A Bluetooth 5.0 és Wi-Fi 6 is támogatott, akárcsak a laptopok esetében.

Ennek megfelelően mini PC sztenderdekkel egy egészen erős számítógépről van szó, nem túl komoly képszerkesztésre és videószerkesztésre is teljesen megfelelhet. Alkalmanként akár játékokkal is elüthetik az idejüket a vevők, bár az elmúlt 1-2 évben kiadott, legnagyobb gépigényű címek már túl soknak bizonyulhatnak a minigép számára.

Jó kérdés, hogy mit tudnak a hangszórói

A gyártó szerint a beépített 2×5 wattos sztereó hangszórók „pontos lokalizációt, széles hangteret és mélyebb átélhetőséget” kínálnak. Sajnos nem érdemes mindent elhinni a gyártók sajtósainak, nem világos, hogy ténylegesen hogyan szólnak a GTBox T1 beépített hangszórói. A termék iránt érdeklődők jobban teszik, ha megvárják a független teszteket.

Mini PC-hez képest tisztességes teljesítményt tud felmutatni a GTBox T1

Fotó: GTBox

A GTBox T1 már előrendelhető a gyártó webshopjából, a cég 487 eurós bevezető áron kínálja, egyébként 531 euró lesz. Az összegek alatt 189 ezer és 206 ezer forintokat kell érteni.

