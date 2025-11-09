Tűzforró téglákkal főzi majd a sört a Heineken

Innovatív projektet jelentett be a Heineken, az EDP és a Rondo Energy cégekkel együttműködésében a következő másfél évben életre hívja a szeszipar legnagyobb hőakkumulátorát. A portugáliai Lisszabon közelében található Vialonga sörfőzde és malátagyár 100 megawattórás Rondo Heat Battery (RHB) rendszert kap, amely a megújuló áramot hő formájában tárolja, majd gőzzé alakítja a sörgyártáshoz.

A hőakkumulátor jelen esetben téglákban tárolja majd a hőt, és két forrásból kapja a felfűtésükhöz használt áramot: a sörgyár 7 MW teljesítményű napelemrendszere, továbbá a villamos hálózaton át beszerzett zöld energia gondoskodik a fűtőelemeinek a működtetéséről. A „hő szolgáltatásként” üzleti modellnek köszönhetően az EDP tervezi, építi meg és üzemelteti majd a Heineken rendszerét, míg a Rondo biztosítja a hőakkumulátor technológiát.

A jelenleg tervek szerint a hőakkumulátor segítségével történő gőzkészítő rendszer 2027 áprilisában állhat szolgálatba, és a Heineken szerint nem csak a sörgyártással kapcsolatos szén-dioxid-kibocsátást csökkenti jelentős mértékben, de a sörgyártás költségeit is kiszámíthatóbbá teszi a törékeny energiapiacon.

A zöld energia tárolása kapcsán nemrég már beszámoltunk egy másik nagy innovációról, óriásit fejlődött az akkumulátorként működni képes beton.

