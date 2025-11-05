Teljesen új technológiával érkezik a Hisense új óriástévéje

Kétségkívül az év egyik legnagyobb szenzációja volt a televíziós iparágban, hogy felbukkantak a teljesen új technológiára épülő RGB Mini LED televíziók. E területen abszolút úttörő szerepet játszik a Hisense, amely az elsők között mutatott be ilyen, már kereskedelmi forgalmazásra is érett terméket.
Az előzetes információk alapján elképesztően ígéretesnek tűnő egyedi televízió pedig már hazánkba is megérkezett. Mi pedig ki is próbálhattuk működés közben, hogy megnézzük, mit tud a valóságban a Hisense 116UXQ névre hallgató készülék, amely már első pillanatban letaglózza az embert. Hiszen 116 inches képátlóval bír, amivel jelenleg a világ egyik legnagyobb tévéje.
RGB Mini LED: Mi az?
A modell további különlegessége az úgynevezett RGB Mini LED képalkotási eljárás. Ennek lényege, hogy a kvantumpontos kijelző mögött a háttérfényt biztosító LED-ek már nem egyszínűek, hanem pirosak, zöldek és kékek.
E megoldás egyrészt óriási technológiai kihívás, hiszen emiatt minden korábbinál kisebb fénykibocsátó diódákat kellett kifejleszteni. Ráadásul a korábban alkalmazott panelvezérlést is teljesen át kellett alakítani.
De cserébe e megoldás azzal kecsegtetett, hogy nő a fényerő és a kontraszt, szebbek lesznek a HDR tartalmak, valamint élénkebbé, markánsabbá válnak a tónusok. Tehát a friss eljárás szemmel látható előnyöket kínál az átlagos hétköznapi felhasználók számára is, akik csak a szemüknek hisznek. Ami pedig óriási fegyver lehet a vásárlók kegyeiért vívott harcban.
Működik?
Nos, miután megtekintettük működés közben, arra jutottunk, hogy a dolog bizony nem csak egy kommunikációs trükk, hanem működik a valóságban is. A fényerő tényleg óriási volt, a csúcsérték elérheti a 8000 nitet, ebből fakadóan a termék még egy nagyon világos szobában is gond nélkül bevethető.
Valamint értelemszerűen a nagy dinamikatartományú tartalmak visszaadása is látványosabb a megszokottnál. És mivel az ilyen, úgynevezett HDR filmek, videók, valamint játékok száma folyamatosan nő, ez egyre fontosabb szemponttá válik.
A kontraszt remek, a színek pedig valóban élénken, erőteljesen, élettel telien ragyognak úgy, ahogy ezt eddig csak az OLED televízióknál tapasztaltuk. Ráadásul a tónusok természetesek, valósághűek, hitelesek. A betekintési szög meglepően jó, hiszen még a legkiszorítottabb pozícióból sem érződik az árnyalatok fakulása, szürkülése.
Van még egy nagyon kritikus terület a mai modern televízióknál, ez pedig a mozgásmegjelenítés. Próbáltuk többféle forrással, és arra a következtetésre jutottunk, hogy ezzel sincsen gond. Akadozásba, szellemképesedésbe nem futottunk bele ugyanis. És itt kell megemlíteni, hogy a termék játékra is kiválóan alkalmas, köszönhetően a kiemelkedően nagy, 165 Hz-es képfrissítési frekvenciának, valamint az alacsony késleltetésnek.
Az pedig a hab a tortán a Hisense RGB Mini LED televíziója antireflexív bevonatot kapott, így nem kell tartani zavaró tükröződéstől, ami megint csak igen jól jöhet egy világos helyiségben, ahol égnek az erős lámpák, vagy ahova besüt a nap.
Hang
A Hisense régóta híres arról, hogy a magasabb kategóriás televíziónál kiemelt figyelmet fordít a minőségi megszólalásra is. Nem történt ez másként a 116UXQ esetében sem, amelybe a francia hangspecialista Devialet közreműködésével fejlesztett rendszer került. A 6.2.2 csatornás, mélysugárzókkal megtámogatott integrált szett döbbenetesen jó hangzást produkál.
A legtöbb mai televízió hajlamos eldugni a basszusokat, ám itt ezek is erőteljesen, szépen dörrennek meg. A hangerő óriási, és a sztereó hangtér megteremtése is biztosított természetesen.
Hanghibákat egyáltalán nem tapasztaltunk, de hát ez nem okozott semmilyen meglepetést. A végeredmény nagyon meggyőző: nem sok olyan televízió akad, aminél ne éreznénk azt, hogy rá kellene dugni egy külső hangrendszert, ám ez olyan, hiszen önmagában is megállja a helyét.
Appok, extrák
Hogy a kínai vállalat mennyire komolyan gondolja a tv piac meghódítását, hogy nem sajnálta az erőforrásokat egy saját smart rendszer kifejlesztésére. Így született meg a Vidaa, amely mostanra egy kiváló platformmá érett, és nem meglepő módon e televízió is ezt használja.
Hibátlanul tud magyarul, átlátható, valamint kellően gyors, illetve stabil. Az alkalmazáskínálat kiemelkedően nagy, és természetesen az alkalmazáskínálat is kellően nagy. Az appok közül nem hiányoznak a népszerűségük okán manapság megkerülhetetlennek számító online streaming appok sem. Tehát elmerülhetünk a Netflix, az Amazon Prime vagy a Disney+ filmek, sorozatok és videók tengerében. De mellettük akadnak más hasznos appok is, valamint akár internetes oldalak is meglátogathatóak a televízión.
Hisense 116UXQ - vélemény
A monumentális, modern külsejű Hisense 116UXQ egy új színt hoz a televíziós iparágba. A most debütáló RGB Mini LED technológia élőben nagyon-nagyon meggyőző. Egészen biztosak vagyunk benne, hogy a jövőben egyre több ilyen eljárásra épülő modellel találkozhatunk majd. Azok persze valószínűleg kisebbek lesznek, de a Hisense húzása is érthető, hogy első körben egy ilyen figyelemfelkeltő modellel lépett színre.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!