Teljesen új technológiával érkezik a Hisense új óriástévéje

Kétségkívül az év egyik legnagyobb szenzációja volt a televíziós iparágban, hogy felbukkantak a teljesen új technológiára épülő RGB Mini LED televíziók. E területen abszolút úttörő szerepet játszik a Hisense, amely az elsők között mutatott be ilyen, már kereskedelmi forgalmazásra is érett terméket.

A Hisense 116UXQ típusú RGB Mini LED tévéje óriási képpel járul hozzá a házimozi élményhez.

Az előzetes információk alapján elképesztően ígéretesnek tűnő egyedi televízió pedig már hazánkba is megérkezett. Mi pedig ki is próbálhattuk működés közben, hogy megnézzük, mit tud a valóságban a Hisense 116UXQ névre hallgató készülék, amely már első pillanatban letaglózza az embert. Hiszen 116 inches képátlóval bír, amivel jelenleg a világ egyik legnagyobb tévéje.

RGB Mini LED: Mi az?

A modell további különlegessége az úgynevezett RGB Mini LED képalkotási eljárás. Ennek lényege, hogy a kvantumpontos kijelző mögött a háttérfényt biztosító LED-ek már nem egyszínűek, hanem pirosak, zöldek és kékek.

E megoldás egyrészt óriási technológiai kihívás, hiszen emiatt minden korábbinál kisebb fénykibocsátó diódákat kellett kifejleszteni. Ráadásul a korábban alkalmazott panelvezérlést is teljesen át kellett alakítani.

De cserébe e megoldás azzal kecsegtetett, hogy nő a fényerő és a kontraszt, szebbek lesznek a HDR tartalmak, valamint élénkebbé, markánsabbá válnak a tónusok. Tehát a friss eljárás szemmel látható előnyöket kínál az átlagos hétköznapi felhasználók számára is, akik csak a szemüknek hisznek. Ami pedig óriási fegyver lehet a vásárlók kegyeiért vívott harcban.

Működik?

Nos, miután megtekintettük működés közben, arra jutottunk, hogy a dolog bizony nem csak egy kommunikációs trükk, hanem működik a valóságban is. A fényerő tényleg óriási volt, a csúcsérték elérheti a 8000 nitet, ebből fakadóan a termék még egy nagyon világos szobában is gond nélkül bevethető.

Valamint értelemszerűen a nagy dinamikatartományú tartalmak visszaadása is látványosabb a megszokottnál. És mivel az ilyen, úgynevezett HDR filmek, videók, valamint játékok száma folyamatosan nő, ez egyre fontosabb szemponttá válik.