Ledöbbentek az emberek a hamisított idősotthon titkán

Az utóbbi hetekben egy Basin Creek Retirement Village nevű fiók hódította meg a TikTokot, amely aranyos és humoros videókat tett közzé az állítólagos lakóiról. A tiktokos csatorna egy amerikai idősotthon közösségi médiás fiókjának tűnik, a rövid videóin pedig jó kedélyű idősek társasági életben pezsegnek, beleértve a vidámparki kirándulást, a halloweeni beöltözést, a ki mit tudon való szereplést.

Annyira fejlett MI videógenerálót használ a hamis idősotthonos fiók, hogy a többség valódi embereknek nézi a szereplőket

Fotó: Basin Creek Retirement Village / TikTok

A szeretni való időseket mutató csatorna egy hónap alatt olyan 64 ezer követőt szerzett és 5,4 millió kedvelést gyűjtött be. Az eddigi legnépszerűbb videója 15,4 millió megtekintésnél jár, és fél tucatnál is több anyaga hozott 1-5 millió körüli nézettséget.

Összetörte az idősotthon rajongóinak szívét a valóság

A napokban sajnos kitört a botrány a csatorna körül: elkezdtek rájönni a nézők, hogy generatív mesterséges intelligenciával készült videókról van szó. A valóságosnak hitt idősotthon és a lakói teljesen fiktívek.

Ez nem meglepő: a tiktokos csatornán látható videókon semmi sem jelzi, hogy MI-vel generáltak lennének, miközben döbbenetesen élethűek.

A sanda gyanú szerint a csatorna mögött álló személyek az OpenAI által készített Sora 2 videógenerálóval gyárthatják a videókat, aztán pedig szándékosan levágják azokról a szolgáltatás vízjelét. Ettől függetlenül sosem volt teljesen titok, hogy fiktív tartalmakról van szó, a tiktokos csatorna leírásában ez benne van.

Üdvözlünk a Basin Creek idősek falvában. Közösség, gondoskodás, bingó minden csütörtökön. Egy fiktív világ, amely mesterséges intelligenciával és sok szeretettel készül

– áll a leírásában. Közvetlenül alatta a hamis idősotthon weblapjának a linkje is megtalálható, ahonnan a rajongók ajándéktárgyakat rendelhetnek maguknak. A weblapon is olvasható, hogy fiktív idősek otthonáról van szó.

A Basin Creek Retirement Village nézőinek óriási része ettől függetlenül átverve érzi magát: vannak olyanok, akik a csatorna október eleji indulása óta azt hitték, hogy igazi idősotthonról és emberekről van szó. Ez nem meglepő, a TikTok használata során nagyon sokan nem nézik meg a tartalomkészítők profiljait, csak görgetik a videófolyamot.