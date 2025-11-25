Hihetetlen! 6 ezer forintért árulták az iPadet

Nem hallatlanok a kiskereskedelemben a véletlenül félreárazott termékek, de az olasz MediaWorld műszaki áruház november 8-tól kezdve minden képzeletet felülmúló alakítást nyújtott. A vállalat teljesen hihetetlen akcióval állt elő a hűségkártyás ügyfeleknek: durván 6000 forintnak megfelelő 15 euróért rendelhettek tőle 13 hüvelykes iPad Air táblagépet, ennek a normál ára 336 ezer forintnak megfelelő 879 euró az áruházban.
A sokkoló ajánlat csak online rendeléssel volt elérhető, azonban a vevők házhoz szállítás mellett bolti átvételt is kérhettek, a vállalat dolgozói pedig mindkét esetben teljesítették a rendeléseket.
A MediaWorldnek tizenegy napjába tellett, mire rájött a hibára és megszüntette a rendkívüli ajánlatot, azonban a jó ég tudja, hogy időközben hány méregdrága iPadet adott el egy-két ebéd áráért.
Visszakérné az iPadeket a bolt
A MediaWorld látszólag nem rendelkezik üzleti feltételekkel az ilyen helyzetek kezelésére, azonban a vevőket egy informális e-mailben felszólította, hogy legyenek kedvesek kártalanítani a céget, vagy visszavinni a „nyilvánvalóan téves” áron szerzett táblagépeiket.
Két opció van az e-mailben:
- vagy 150 eurós engedmény mellett kifizethetik a különbözetet és megtarthatják a tabletet,
- vagy visszavihetik a táblagépet, mire visszakapják a 15 eurójukat, megfejelve egy 20 eurós ajándékutalvánnyal.
A vonatkozó olasz törvény lehetőséget biztosít arra, hogy nyilvánvaló árazási hiba esetén a kereskedők elálljanak az üzlettől, azonban egy fogyasztóvédelmi ügyvéd szerint a hírverés csapására szánt rendkívüli akciók korában talán védekezhetnek azzal a vevők, hogy szenzációhajhász reklámfogásnak vélték az esetet. Ezen túlmenően a kereskedő egyelőre csak egy informális e-mailt küldött számukra, nem ügyvédi felszólítást, így azt tanácsolja, hogy egyelőre ne tegyenek semmit a vásárlók, várjanak a további fejleményekre.
A MediaWorldnek most el kell döntenie, hogy megpróbálja-e jogi úton megfenyegetni a vevőit.
A feltehetően óriási vesztesége miatt ez nem kizárt, viszont a lépés széles körben rombolhatná a megítélését és a márkáját. Ezen túlmenően a visszakapott táblagépeket legfeljebb használtként tudná értékesíteni, egy részük ráadásul biztosan szoftveresen zárolt állapotban jutna vissza hozzá, ezeket el sem tudná adni.
Jó esély van rá, hogy a MediaWorld vezetősége inkább a veszteség lenyelése mellett dönt majd, nagyon rosszul jöhet ki abból, ha háborút indít a fogyasztók ellen. Helyette inkább arról kellene gondoskodnia, hogy ne fordulhasson elő újból ilyen katasztrófa. Egy termék véletlen félreárazása kellemetlen, de az rendszintű hibára utal, hogy 11 napig nem történik semmi, miközben a webáruházas dolgozók és a bolti eladók 15 euróért osztogatják a vevőknek a drága Apple-terméket.
