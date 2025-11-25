Hihetetlen! 6 ezer forintért árulták az iPadet

Nem hallatlanok a kiskereskedelemben a véletlenül félreárazott termékek, de az olasz MediaWorld műszaki áruház november 8-tól kezdve minden képzeletet felülmúló alakítást nyújtott. A vállalat teljesen hihetetlen akcióval állt elő a hűségkártyás ügyfeleknek: durván 6000 forintnak megfelelő 15 euróért rendelhettek tőle 13 hüvelykes iPad Air táblagépet, ennek a normál ára 336 ezer forintnak megfelelő 879 euró az áruházban.

Rosszul sülhet el a bolt számára, ha nekimegy a vevőknek a fityinges iPadek miatt

Fotó: Sebastiaan Chia / Unsplash

A sokkoló ajánlat csak online rendeléssel volt elérhető, azonban a vevők házhoz szállítás mellett bolti átvételt is kérhettek, a vállalat dolgozói pedig mindkét esetben teljesítették a rendeléseket.

A MediaWorldnek tizenegy napjába tellett, mire rájött a hibára és megszüntette a rendkívüli ajánlatot, azonban a jó ég tudja, hogy időközben hány méregdrága iPadet adott el egy-két ebéd áráért.

Visszakérné az iPadeket a bolt

A MediaWorld látszólag nem rendelkezik üzleti feltételekkel az ilyen helyzetek kezelésére, azonban a vevőket egy informális e-mailben felszólította, hogy legyenek kedvesek kártalanítani a céget, vagy visszavinni a „nyilvánvalóan téves” áron szerzett táblagépeiket.

Két opció van az e-mailben:

vagy 150 eurós engedmény mellett kifizethetik a különbözetet és megtarthatják a tabletet,

vagy visszavihetik a táblagépet, mire visszakapják a 15 eurójukat, megfejelve egy 20 eurós ajándékutalvánnyal.

A vonatkozó olasz törvény lehetőséget biztosít arra, hogy nyilvánvaló árazási hiba esetén a kereskedők elálljanak az üzlettől, azonban egy fogyasztóvédelmi ügyvéd szerint a hírverés csapására szánt rendkívüli akciók korában talán védekezhetnek azzal a vevők, hogy szenzációhajhász reklámfogásnak vélték az esetet. Ezen túlmenően a kereskedő egyelőre csak egy informális e-mailt küldött számukra, nem ügyvédi felszólítást, így azt tanácsolja, hogy egyelőre ne tegyenek semmit a vásárlók, várjanak a további fejleményekre.

A MediaWorldnek most el kell döntenie, hogy megpróbálja-e jogi úton megfenyegetni a vevőit.

A feltehetően óriási vesztesége miatt ez nem kizárt, viszont a lépés széles körben rombolhatná a megítélését és a márkáját. Ezen túlmenően a visszakapott táblagépeket legfeljebb használtként tudná értékesíteni, egy részük ráadásul biztosan szoftveresen zárolt állapotban jutna vissza hozzá, ezeket el sem tudná adni.