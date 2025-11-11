Csúszik az iPhone Air utódjának a piacra dobása

Lényegében megbukott az Apple legújabb kísérleti mobilja, az iPhone 17 széria tagjaival együtt piacra került iPhone Air drámaian alulteljesített a kasszáknál. Viszont ezzel még nincs vége a dalnak, az Apple adni fog egy második esélyt a vékonyka mobilnak: a következő modellre két hátlapi kamerát kíván tenni, meglátása szerint ugyanis rengeteg vásárlót az egyetlen kamera riasztott el a divatosnak szánt telefon választásától.

A megmentése érdekében vissza kellett küldeni a második generációs iPhone Airt a tervezőasztalra

Fotó: Apple

A problémát az jelenti, hogy eredetileg nem ez volt a terv: az iPhone Air 2 újításait állítólag a csekély mértékben jobb akkus üzemidő és a tovább csökkentett súly jelentették volna, extra kameráról nem volt szó.

Most már viszont van, a második hátlapi kamera miatt vissza kellett küldeni a tervezőasztalra a mobilt, a komoly dizájnbeli változtatás miatt pedig el lehet felejteni a jövő őszi piacra dobását.

Elvileg nem csúszik majd túl sokat az iPhone Air utódja

A The Information szerint a kamerával kapcsolatos dizájnváltoztatás miatt biztosan csúszni fog az iPhone Air 2 piacra dobása, az Apple már szólt a helyzetről az érintett partnereinek. Jelenleg az a legvalószínűbb, hogy 2026 ősze helyett 2027 tavaszán futhat majd be a mobil, bár a további halasztása sincs kizárva, ha ez üzleti vagy műszaki okból szükséges.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!