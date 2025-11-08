Nincs vége a dalnak, jövőre megmentenék az iPhone Airt

Hírlevél

Talán nem is az akku a vékonyka telefon legnagyobb baja. Más akadályozhatja az iPhone Air sikerét.
ApplemobiliPhone

Egyáltalán nem titok, hogy a Samsung Galaxy S25 Edge után szabadon az Apple iPhone Air is csúnyán alulteljesített a kasszáknál. A mobilipar idei nagy újításának szánt, vékonyka mobilokat elsősorban a fiatalabb közönségnek szánták a gyártók, akik a tipikusnál stílusosabb és egyedibb mobilra vágynak, ám az androidos modell túl drágának bizonyult, míg az iPhone Air esetében egy műszaki megkötés riaszthatta el a vevőket.

Egy ausztrál vevő az Apple iPhone Air mobilt próbálgatja a piacra kerülésének a napján
Egy ausztrál vevő az Apple iPhone Air mobilt próbálgatja a piacra kerülésének a napján
Fotó: Apple

Ugyan az iPhone Air elleni legnagyobb kezdeti kifogást a megszokottnál gyengébb akkus üzemidő jelentette, azonban a vásárlók jókora részét ténylegesen egy teljesen más dolog riaszthatta el a telefontól: az egyetlen hátlapi kamera. 

A menő mobilra vágyó fiataloknak potenciálisan megakadhatott a torkukon, hogy több és eltérő típusú hátlapi kamera nélkül talán nem elég jó fotózásban a készülék, plusz emberemlékezet óta csak a legolcsóbb iPhone-on van egy kamera, az viszont másik árkategória.

Jövőre jöhet a megoldás az iPhone Air problémájára

A legfrissebb pletykák szerint az Apple az egyetlen hátlapi kamerában látja az iPhone Air sikertelenségének a kulcsát, ennek megfelelően a jövőre érkező utódjának a hátuljából már kettő képalkotó kandikálhat ki.

Ez potenciálisan elég lehetne arra, hogy a célba vett közönség kevésbé ódzkodjon a készüléktől, bár persze a teljes sikerhez az akkus üzemidőn is javítaniuk kell az Apple mérnökeinek.

Az utóbbi jó eséllyel csak a szilícium-szén akkura való átállással lehet megoldható, azonban eddig semmiféle hír sem érkezett arról, hogy az Apple készen állna az újmódi akkutechnológia használatának a megkezdésére.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

