Ez újdonság! Inkább nem koppintják az iPhone-t a kínai gyártók

Minden iparágon belül megszokott a riválisok bevált ötleteinek a másolása, azonban a mobilok piacán különösen látványos a helyzet. A kínai gyártók különösen régen notóriusak voltak az iPhone klónozásáról, és noha a javuk időközben a saját útját kezdte járni, de az Apple újdonságait továbbra is árgus szemekkel figyelik, hátha érdemes valamilyen ötletet kölcsönvenni a cégtől.

A DigiTimes iparági forrásokra hivatkozva most szokatlan helyzetről számolt be, többek közt a Xiaomi, az Oppo, és Vivo úgy döntöttek, hogy inkább mégsem koppintják a legújabb iPhone Airt. A gondot az jelenti, hogy meglepően rosszul fogy az Apple vékonyka mobilja, az Apple utasítására a Luxshare állítólag már le is állította a termelését, míg a Foxconn erősen visszavette a gyártását.

Erre a kínai gyártók úgy döntöttek, hogy inkább mégsem kell nekik vékonyka mobil: ha az Apple nem képes a remélt mennyiségben eladni egy ilyen készüléket, akkor az ő modelljeik sem lesznek népszerűek.

Korai még temetni az iPhone Airt

Jelenleg ellentmondásos pletykák keringenek az iPhone Air utódja kapcsán. Egyes források szerint az Apple ad még egy esélyt a vékony mobilnak, azonban emiatt a második generációs modell visszakerült a tervezőasztalra, így jövőre már biztosan nem kerül piacra. Más források szerint az Apple nem is kívánt évente új modellt kiadni belőle, részben az ellátói láncát készítette fel vele az első kettéhajtható iPhone jövőre esedékes gyártására, miután a két készülék számos megoldáson és alkatrészen osztozkodik.

Akármi is legyen az igazság, jelenleg úgy tűnik, hogy valamikor a jövőben piacra fog kerülni az iPhone Air 2.

