Ennyibe kerülhet a kettéhajtható iPhone

Iparági bennfentesek egyre inkább tényként kezelik, hogy jövő ősszel végre piacra kerül az emberemlékezet óta legérdekesebb, az Apple részéről teljesen új formatervet bevezető iPhone. A jelenleg informálisan csak iPhone Fold néven emlegetett készülék lesz az Apple első kettéhajtható kijelzőt használó készüléke, a Galaxy Z Fold formatervét másoló mobilt kinyitott állapotban tablet módjára használhatják majd a vevők. Ha minden igaz, akkor becsukott állapotban 5,8”-es, míg kinyitva 7,58”-es kijelzőt kínál majd.

A Samsung Galaxy Z Fold 7 formatervét használhatja az iPhone Fold

Fotó: Samsung

Most befutott az első tipp az iPhone Fold várható áráról, a Fubon Research elemzőcég az Apple ellátási láncából származó adatok és a cég haszonkulcsai alapján arra tippel, hogy 2399 dollárnál kezdődhet majd a mobil.

Ez jelen pillanatban nettó 795 ezer forintot jelent, így ha igaznak bizonyul a tipp, akkor az iPhone Fold ajánlott bruttó ára nagyságrendileg 1 millió forint környékén lehet majd.

Jóval drágább lehet a riválisoknál az iPhone Fold

Kontextusként a Samsung Galaxy Z Fold 7 indulóára 1999 dollár, amit adókkal együtt itthon 879 990 forintra sikerült honosítani, bár jelenleg közismert kereskedések egész hadától megvehető már százezer forinttal olcsóbban is.

A Fubon Research szerint a brutális ára ellenére bomba sikernek bizonyulhat az iPhone Fold, a várakozásai szerint az Apple összesen 15,4 milliót adhat majd el belőle, ebből 5,4 milliót még 2026 során.

