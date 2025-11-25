Hírlevél

Ennyibe kerülhet a kettéhajtható iPhone

Biztosan az Apple valaha volt legdrágább mobilja lesz. Jövő ősszel kerülhet piacra az iPhone Fold.
Iparági bennfentesek egyre inkább tényként kezelik, hogy jövő ősszel végre piacra kerül az emberemlékezet óta legérdekesebb, az Apple részéről teljesen új formatervet bevezető iPhone. A jelenleg informálisan csak iPhone Fold néven emlegetett készülék lesz az Apple első kettéhajtható kijelzőt használó készüléke, a Galaxy Z Fold formatervét másoló mobilt kinyitott állapotban tablet módjára használhatják majd a vevők. Ha minden igaz, akkor becsukott állapotban 5,8”-es, míg kinyitva 7,58”-es kijelzőt kínál majd.

A Samsung Galaxy Z Fold 7 formatervét használhatja az iPhone Fold
A Samsung Galaxy Z Fold 7 formatervét használhatja az iPhone Fold
Fotó: Samsung

Most befutott az első tipp az iPhone Fold várható áráról, a Fubon Research elemzőcég az Apple ellátási láncából származó adatok és a cég haszonkulcsai alapján arra tippel, hogy 2399 dollárnál kezdődhet majd a mobil.

Ez jelen pillanatban nettó 795 ezer forintot jelent, így ha igaznak bizonyul a tipp, akkor az iPhone Fold ajánlott bruttó ára nagyságrendileg 1 millió forint környékén lehet majd.

Jóval drágább lehet a riválisoknál az iPhone Fold

Kontextusként a Samsung Galaxy Z Fold 7 indulóára 1999 dollár, amit adókkal együtt itthon 879 990 forintra sikerült honosítani, bár jelenleg közismert kereskedések egész hadától megvehető már százezer forinttal olcsóbban is.

A Fubon Research szerint a brutális ára ellenére bomba sikernek bizonyulhat az iPhone Fold, a várakozásai szerint az Apple összesen 15,4 milliót adhat majd el belőle, ebből 5,4 milliót még 2026 során.

