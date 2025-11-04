Milliók által kért opciót hozott az iPhone frissítése

Kiadta az idén ősszel megjelent operációs rendszereinek első komolyabb frissítését az Apple, a megfelelő iPhone-okra és egyéb termékeire már telepíthető többek közt az iOS 26.1, az iPadOS 26.1, és a macOS Tahoe 26.1.

Vásárlók az iPhone Air mobilt nézegetik a megjelenésének napján egy Apple Store kereskedésben

Fotó: Apple

A frissítések sokak számára talán legfontosabb fejlesztése, hogy az Apple máris reszelt az üvegszerű kinézeten, a Beállítások app Liquid Glass menüjében drámaian visszaszedhető lett a felület áttetszőségének a mértéke.

Ez az opció nem csak a szubjektív ízlések és pofonok miatt üdvözlendő, hanem mert az új felületen időnként olvashatósági gondok léphetnek fel a túlzásba vitt átlátszóság miatt.

Biztonsági javításokat is kapott az iPhone

A Liquid Glass áttetszőségi effektjeinek csökkentése mellett további kisebb-nagyobb fejlesztéseket is hozott az iOS 26.1, például

kikapcsolható a záróképernyőn a kamera elindítására szolgáló gesztus,

az Apple Music minilejátszójában húzással lehet váltani a dalok között,

a FaceTime hangminősége pedig nagyon lassú netkapcsolat esetén nőtt.

Végül fontos, hogy az Apple sebezhetőségek egész hadát szüntette meg, kritikus besorolásúak is akadnak köztük. Ha másért nem, akkor ezek miatt érdemes minél előbb időt szakítani a most kiadott frissítések telepítésére.

