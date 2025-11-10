Új átverés terjed, nagyon sokan bedőlnek neki

A Svájci Nemzeti Kiberbiztonsági Központ (NCSC) riasztása szerint új típusú adathalász támadás terjed, amely az olyan iPhone-tulajokat veszi célba, akiknek köddé vált a mobiljuk. A csalás során a támadók üzenetet küldenek a telefon tulajdonosának, amelyben azt állítják, hogy előkerült az elhagyott vagy ellopott készülékük. A cél azonban nem a segítségnyújtás, hanem az Apple-fiókjuk bejelentkezési adatainak a megszerzése.

Könnyen bedőlhetnek a csalásnak az eltűnt iPhone-juk miatt pánikoló mobilozók

Fotó: David Suarez / Unsplash

Amikor valaki elveszíti az iPhone-ját, az Apple Find My alkalmazásán keresztül egyedi üzenetet jeleníthet meg a telefon zárolt képernyőn a becsületes megtalálónak, általában telefonszámot vagy e-mail-címet szokás megadni.

A csalók ezt az információt használják ki: személyre szabott SMS-eket vagy iMessage-üzeneteket küldenek, amelyek látszólag az Apple Find My rendszer nevében érkeznek.

Arról szólnak az üzenetek, hogy életjelet adott magáról a telefon, és az üzenetben található linken megtekinthető az aktuális pozíciója.

Csak fel akarják oldani a csalók az iPhone-t

A kapott linket megnyitva egy hamis Apple Find My eszközkereső weboldal töltődik be, amely bejelentkezési információkat kér az eltűnt telefon helyzetének a megjelenítéséhez.

Aki bedől a trükknek és megadja az adatokat, az lehetővé teszi a tolvajok számára, hogy feloldják és a használt piacon eladható állapotba hozzák az eltűnt mobilját.

Ezen túlmenően a támadók hozzáférést nyerhetnek a telefonon lévő és az iCloud felhőtárhelyen lévő összes adathoz, beleértve a fotókat, a videókat, a jelszavakat, az üzeneteket.

Az NCSC szerint a megtévesztő üzenetek kifejezetten hitelesnek tűnhetnek, sokszor még a készülék modelljét és színét is tartalmazzák. „Örömmel értesítjük, hogy az Ön elveszett iPhone 14 128GB Midnight készülékét sikeresen megtaláltuk” – áll egy példaként felhozott üzenetben.

Az üzenetben lévő, telefonra vonatkozó műszaki adatok vagy ránézésre nyilvánvalóak, vagy leolvashatóak a készülékről.

A csalással magukat szembe találó (korábbi) iPhone-tulajok nem tudnak mit tenni azon túl, minthogy nem dőlnek be a gyanús linkre bejövő, hamisított webhelynek.

Ha be szeretnének lépni a Find My eszközkereső szolgáltatás webes felületére, akkor vagy írják be manuálisan az icloud.com/find címet böngészőjükbe, vagy a Google segítségével keressék meg az Apple oldalát, de semmiképp sem a kapott üzenetben lévő linket használják.