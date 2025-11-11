Más telefont vesz a hivatalos iPhone szütyőke árából

Évtizedekkel ezelőtt elmúltak azok az idők, mikor az Apple mindenki számára megfizethető holmikat próbált készíteni, a modern időkben piacra dobott termékei és annak a hivatalos kiegészítői kivétel nélkül prémium termékek. Ennek megfelelően valószínűleg keveseket lep meg őszintén a vállalat legújabb portékája, a japán Issey Miyake divatház által tervezett iPhone Pocket egy mobilok hordozására kitalált, szőtt anyagból készült szütyő.

A rövid szíjas iPhone Pocket a fekete mellett hét üde színben lesz elérhető, míg a hosszú szíjasból ismeretlen okból csak fekete, kék és barna változat létezik

Fotó: Apple

Az Issey Miyake egy itthon kevésbé ismert, luxusdivatban utazó márka, amely korábbról kötődik az Apple-höz: Steve Jobs ennek a cégnek a garbónyakú pulóverét viselte egyenruhaként, miután összebarátkozott a céget alapított divattervezővel.

Kétféle pánttal lesz kapható az iPhone szütyű

Az iPhone Pocket bevallottan a divat megszállottjainak szóló termék, az Apple nem kívánja nagy mennyiségben értékesíteni, csak néhány országban lesz elérhető a webshopjából és a kiválasztott Apple Store-okból. Kétféle változatban kerül piacra, a rövid szíjasat kézben tartott és karról lelógatott viselésre szánják, míg a hosszú szíjas változat felsőtestre akasztott, tarisznya jellegű hordásra való.

Maga a termék csak egy zseb, amibe belerakható a telefon. Az egyetlen szuperképessége, hogy állítólag színtől függetlenül illik bármilyen színű iPhone-hoz, bár a vevők jó eséllyel a készülékükhöz ideálisnak tartott színűt kívánják majd választani belőle.

Az iPhone Pocket november 14-től lesz elérhető Dél-Koreában, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Japánban, Kínában, Olaszországban, továbbá Szingapúrban.

Rugalmas és szőtt anyagból készült az iPhone Pocket

Fotó: Apple

Az USA-ban a rövid szíjas változata 150 dollárba, míg a hosszú szíjas verziója 230 dollárba kerül majd, ilyen sorrendben nettó 50 ezer és 76 ezer forintokról van szó.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!