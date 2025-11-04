Mélyen hallgatni fog az iPhone kínos titkáról az Apple

Jó hírrel szolgált az Apple számítógépeit és mobileszközeit használók számára a Bloomberg. Mark Gurman újságíró szerint a tavasszal végre elérhetővé válhat a Siri bő egy éve ígért, mesterséges intelligenciás verziója, azaz végre sokkal okosabbá válhat az elsősorban iPhone-ról használt, tudásra régóta egy helyben toporgó hangasszisztens.

Óriásit fejlődhet az iPhone hangasszisztense, de azt nem illik majd firtatni, hogy ez kinek köszönhető

Fotó: Mushvig Niftaliyev / Unsplash

Arról viszont Gurman szerint várhatóan nem kíván majd beszélni az Apple, hogy milyen szentségtörésre volt szükség ehhez: a Siri mesterséges intelligenciás funkcióit a színfalak mögött a Google Gemini hajtja majd.

A Google technológiájától lesz hasznosabb az iPhone

A források szerint az Apple és a Google különleges együttműködésre léptek, a Tim Cook által vezetett cég lényegében meglicencelte a Gemini több nyelvi modelljét a Siriben való használatra. Viszont a technológia működtetését teljesen maga végezheti: adatbiztonsági okból a hangasszisztenst felokosító mesterséges intelligenciát saját szervereken futtathatja, ezzel teljesítve az ügyfelek felé a magánszférájuk szigorú védelmére tett vállalásait.

Gurman értesülései nem meglepőek, az Apple sokéves lemaradásban van a Google-höz vagy az OpenAI-hoz hasonló cégekhez képest a generatív mesterséges intelligencia fejlesztésében. Emiatt önerőből nem képes nyújtani az elképzelt MI-funkciókat, kénytelen kívülről technológiát szerezni, amíg nem lesznek elég jók a házon belüli megoldásai.

Ha minden igaz, akkor az új Siri várhatóan a tavasszal érkező iOS 26.4 rendszertől lesz elérhető az iPhone-okon.

