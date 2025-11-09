Jó híreket kaptak a legendás játéksorozat rajongói

Látszólag jelentősen túl van már a fénykorában a BioWare játékfejlesztő. A 2014-es Dragon Age: Inquisition óta az Electronic Arts tulajdonában lévő stúdió nem adott ki kritikai és üzleti sikert aratott játékot, különböző okokból és mértékben, de a Mass Effect Andromeda, az Anthem, továbbá a Dragon Age: The Veilguard is csúnyán alulteljesítettek.

A következő játékon és a tévésorozaton is dolgoznak a BioWare tudósai

Fotó: BioWare / Electronic Arts

Ettől függetlenül a BioWare még létezik és próbál kijönni a gödörből, az idei N7 Day apropóján pedig végre új információkat kaptak a vállalat által létrehozott világok és karakterek rajongói.

Mike Gamble producer szerint különféle pletykák ellenére az EA és a BioWare elhivatottak a következő Mass Effect játék elkészítése iránt, a teljes stúdió ezen a projekten dolgozik.

Nem csak vágyálom, hogy tévéshow legyen a játékból

Ezen túlmenően Gamble megerősítette, hogy az Amazon MGM Studios-szal együttműködésben folyik a munka a Mass Effect tévésorozatos adaptációján. Ezzel kapcsolatban egy kulcskérdés is tisztázódott: a BioWare producere szerint a tévéshow a harmadik Mass Effect-játék után játszódik majd, ennek megfelelően új karakterekkel új történeteket szeretnének mesélni benne.

A tévéshow nem a Mass Effect-trilógia eseményeinek a feldolgozása lesz, hanem a Fallout adaptációjához hasonlóan a saját útját járná a széria meglévő univerzumában.

Gamble semmiféle várható megjelenési időről sem beszélt, és a szavai alapján a következő játékra és a tévésorozatra is éveket kell még várniuk a rajongóknak.

