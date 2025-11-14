Ingyen adják ezt a játékot – de csak rövid ideig él az ajánlat

Az Ubisoft Connect számítógépes kliensprogram ötödik születésnapját apropóként felhozva az Ubisoft most bárkinek hajlandó ingyen és örökre odaadni az elmúlt években kiadott egyik legjobb játékát. Az Immortals Fenyx Rising még 2020 végén került piacra, és talán részben a cég addigra leromlott megítélése miatt nem kapta meg a megérdemelt figyelmet és elismerést.

Az Ubisoft egyik legjobb játéka a sokak által legfeljebb hírből hallott Immortals Fenyx Rising

Fotó: Ubisoft

A nyílt világú akció-kalandjáték a görög mitológiát vette alapul a világának életre keltésekor. A játékosoknak a főhős Fenyxet irányítva meg kell menteniük a görög istenek bőrét az őket sújtó átoktól, ennek keretében pedig többek közt legendás Küklopszot, a Medúzát, továbbá a Minotauruszt is le kell győzniük.

Nem kell eposzba illő erőmű az akciójáték futtatásához

Ötéves játék lévén szerencsére nem kell görög mitológiába illő számítógép az Immortals Fenyx Rising futtatásához, ez még a PlayStation 4 és Xbox One gépekre lett szánva, előző generációs termék.

Minimum gépigény:

64 bites Windows 10

AMD FX-6300 vagy Intel Core i5-2400 processzor

8 GB RAM, 33 GB szabad hely

AMD Radeon R9 280X (3 GB) vagy NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB) videókártya

Ajánlott PC (60 FPS-hez):

64 bites Windows 10

AMD Ryzen 1700 vagy Intel Core i7-6700 processzor

16 GB RAM, 33 GB szabad hely

AMD Radeon RX Vega 56 (8 GB) vagy NVIDIA GeForce GTX 1070 (8GB) videókártya

Az Immortals Fenyx Rising Standard Edition az Ubisoft Store webshopban kérhető, ez böngészőből és az Ubisoft Connect alkalmazáson keresztül is elérhető. A játék letöltéséhez és elindításához muszáj telepíteni az utóbbit, az ingyenes beszerzését lehetővé tevő akció magyar idő szerint 2025. december 2. délelőtt 11 óráig él.

