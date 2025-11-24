Újból drágulni fognak a játékkonzolok

A mesterséges intelligenciás adatközpontokat építő cégek őrült vásárlásai brutális hiányt okoztak a memóriachipek piacán. Emiatt a közeljövőben jelentősen drágulni fognak a számítógépek, míg a PC-s komponenseket vásárolni kívánók már most horror árakkal találkozhatnak: a memóriamodulok és az SSD-k ára már elszabadult, következőre pedig a videókártyák következnek. Persze nem csak a számítógépek használnak DRAM és NAND lapkákat, többek közt a játékkonzolok áraira is hatással lesz a chiphiány.

A memóriaipari katasztrófa a játékkonzolokat is meg fogja drágítani

Fotó: Mahdi Naserinejad / Unsplash

A jellemzően megbízható Moore’s Law is Dead YouTube-csatorna forrásai szerint már ebben a termékkategóriában is érik a csúnya meglepetés a vevők számára, bár márkától függően eltérő időben jöhet majd a pofon.

Eltérő időben emelkedhet a játékkonzolok ára

A csatorna forrásai szerint az MI-adatközpontokat építő Microsoft gaming részlege egyáltalán nem kezdett memóriachipek felhalmozásába, így a források szerint már a közeljövőben emelkedhet az Xbox Series konzolok ára. Azt nem tudni, hogy miért nem lépett a Microsoft, de a gyanú szerint egyszerűen nem érdeklik a jelenlegi generációs konzoljai: már régóta az aktuális áraikon sem fogynak, ezen a ponton igazából már minden mindegy a termékeknek.

A források szerint a Sony szerencsére felkészült, akkora készletet halmozott fel a PlayStation 5 modellekben használt és még jó áron vett memóriachipekből, hogy több hónapig képes lesz gyártani a konzolokat.

Ezt követően persze nem tud majd mit tenni, kénytelen lesz árakat emelni, de mindenesetre ez is valami a közeljövőben PS5-öt vásárolni kívánók számára.

