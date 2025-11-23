Hírlevél

jelszó

Nevetséges, de igaz! – toplistán a magyarok által használt húsz leggyakoribb jelszó

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
De a jezus001 és a Jelszo sem elég jók. Toplistán a magyarok által használt, húsz leggyakoribb jelszó.
A karácsony közeledtét nem csak a szaloncukor boltokban való feltűnése jelzi, a biztonsági cégek a régi hagyományukat folytatja mindig ilyenkor adják ki a webhelyeken használt, leggyakoribb gyenge jelszavakat összegző toplistáikat. Ezeket az elmúlt olyan egy évben történt adatlopások alapján állítják össze, leginkább meghackelt webhelyekről kiszivárgott jelszólisták adják az alapjukat.

A toplistán számos olyan jelszó található, amely találgatásos módszerrel is „feltörhető”
Fotó: Sebastiaan Stam / Unsplash

Most az elsők között a NordPass jelszókezelő csapata állt elő ilyen toplistával, ráadásul nem csak globális, hanem országokra lebontott változatokat is kiadott. A vállalat rendelkezett elég adattal ahhoz, hogy Magyarországról is készítsen listát, és akadnak meglepő elemek a leggyakoribbnak mondott jelszavak között.

Igazi meglepetések is vannak TOP20 rossz jelszó között

A toplista szemrevételezése előtt érdemes kiemelni, hogy az országonkénti toplisták leginkább csak úgy állíthatóak össze, ha sikerül összekötni specifikus országokkal az adatszivárgásokat. A magyarok és a nemzetközi internetezők jókora része Gmailt vagy Outlookot használ, így az e-mail-címeik végződése alapján nem állapítható meg a nemzetiségük, helyette inkább a kiszivárgott jelszavak eredete alapján tippelhető meg a felhasználók nációja.

Ennek köszönhetően biztosan nem teljesen reprezentatívak az országonkénti listák, számos olyan furcsa jelszó is található rajtuk, amelyek nagyon országspecifikus webhelyekről vagy szolgáltatásokból szivárogtak ki. Ezeket a jelszavakat annyira sokan ténylegesen nem használják a teljes népességen belül, de az adatok forrásául használt szolgáltatásokban valamilyen oknál fogva gyakoriak voltak.

A magyarok TOP20 gyakori és rossz jelszava a NordPass szerint:

  1. admin
  2. 123456
  3. 12345678
  4. 123456789
  5. Jelszó
  6. Nagyatad
  7. password
  8. Solidary
  9. onlinepont
  10. kolompar01
  11. 12345
  12. motorola
  13. ellaci
  14. hotblood
  15. levente
  16. kicsimdurci
  17. csazoli
  18. krekels
  19. Qweasd123
  20. jezus001

A rossz jelszavak használatának következményeiről, továbbá a jó jelszavak készítésének és tárolásának módjáról ebben a cikkünkben olvashat.

