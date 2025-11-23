Nevetséges, de igaz! – toplistán a magyarok által használt húsz leggyakoribb jelszó

A karácsony közeledtét nem csak a szaloncukor boltokban való feltűnése jelzi, a biztonsági cégek a régi hagyományukat folytatja mindig ilyenkor adják ki a webhelyeken használt, leggyakoribb gyenge jelszavakat összegző toplistáikat. Ezeket az elmúlt olyan egy évben történt adatlopások alapján állítják össze, leginkább meghackelt webhelyekről kiszivárgott jelszólisták adják az alapjukat.

A toplistán számos olyan jelszó található, amely találgatásos módszerrel is „feltörhető”

Fotó: Sebastiaan Stam / Unsplash

Most az elsők között a NordPass jelszókezelő csapata állt elő ilyen toplistával, ráadásul nem csak globális, hanem országokra lebontott változatokat is kiadott. A vállalat rendelkezett elég adattal ahhoz, hogy Magyarországról is készítsen listát, és akadnak meglepő elemek a leggyakoribbnak mondott jelszavak között.

Igazi meglepetések is vannak TOP20 rossz jelszó között

A toplista szemrevételezése előtt érdemes kiemelni, hogy az országonkénti toplisták leginkább csak úgy állíthatóak össze, ha sikerül összekötni specifikus országokkal az adatszivárgásokat. A magyarok és a nemzetközi internetezők jókora része Gmailt vagy Outlookot használ, így az e-mail-címeik végződése alapján nem állapítható meg a nemzetiségük, helyette inkább a kiszivárgott jelszavak eredete alapján tippelhető meg a felhasználók nációja.

Ennek köszönhetően biztosan nem teljesen reprezentatívak az országonkénti listák, számos olyan furcsa jelszó is található rajtuk, amelyek nagyon országspecifikus webhelyekről vagy szolgáltatásokból szivárogtak ki. Ezeket a jelszavakat annyira sokan ténylegesen nem használják a teljes népességen belül, de az adatok forrásául használt szolgáltatásokban valamilyen oknál fogva gyakoriak voltak.

A magyarok TOP20 gyakori és rossz jelszava a NordPass szerint:

admin 123456 12345678 123456789 Jelszó Nagyatad password Solidary onlinepont kolompar01 12345 motorola ellaci hotblood levente kicsimdurci csazoli krekels Qweasd123 jezus001

A rossz jelszavak használatának következményeiről, továbbá a jó jelszavak készítésének és tárolásának módjáról ebben a cikkünkben olvashat.

