Olyan újítást hozott a Sony, amire senki sem számított – mutatjuk

A PlayStation Portal eddig csak egy kijelzős játékvezérlő volt, amely távolról lehetővé tette a nappaliban lapuló PlayStation 5 játékkonzol elérését. Most viszont önállóbb életre kelt, a Sony aktiválta a felhős játékfuttatási képességét, így a PlayStation Plus Premium havidíjas előfizetéssel rendelkezők mostantól kétezernél is több játékot játszhatnak vele felhős futtatással, saját PS5 konzol bevonása nélkül. Ennél közelebb már nem lesz ahhoz a kütyü, hogy kézikonzolnak lehessen titulálni.

A felhős futtatással PS5 nélkül is használhatóvá vált PlayStation Portal, majdnem kézikonzol az eszköz

Fotó: Evgeny Opanasenko / Unsplash

A Sony szerint a felhőből játszható játékok két csoportra oszlanak: több száz elérhető a havidíjas előfizetés keretében, míg a többit meg kell vásárolni ahhoz, hogy utána felhős futtatással is elérhetőek legyenek a PlayStation Portalról.

Az érdeklődők ezen a weboldalon böngészhetik és kereshetik a felhős futtatást támogató játékokat. Arra is lehet szűkíteni, hogy benne vannak-e a PS Plus vagy a PS Plus Classic katalógusokban.

Ez csak a kézikonzolozás kezdete a Sonynál

A felhős játékfuttatás elérhetővé válásával a PlayStation Portal nem vált valódinak titulálható kézikonzollá, hiszen nem futtathatóak közvetlen rajta a játékok, csak online kapcsolaton keresztül érhetőek el. Viszont a következő generációban megváltozik a helyzet, az otthoni PlayStation 6 kézikonzolnak lesz egy valódi kézikonzol testvére, amely képes lesz a PS4 / PS5 / PS6 konzolokra készült játékok offline futtatására.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!