Jó darabig nem jön az újgenerációs kézikonzol – erre senki sem számított

A kézikonzolokat a halálból feltámasztott Nintendo Switch sikerét követően egészen valószínűtlennek tűnő lépéssel borzolta a kedélyeket a Steam digitális számítógépes játékáruházat üzemeltető Valve. A 2022 elején piacra dobott Steam Deck kézikonzolja Linuxot használva képes élvezhetően elfuttatni a legtöbb windowsos játékot, ráadásul még az akkus üzemideje is elfogadható. A Nintendo termékéhez hasonlóan kevesen gondolták, hogy nagy siker lesz, ám akkorát tévedtek, hogy mára többek közt az ASUS, az MSI és a Lenovo is riválisokat állítottak neki.

Ennek megfelelően a jövő év elején érkező Steam Machine otthoni játékkonzol bejelentésének apropóján sokakban újból felmerült, hogy ideje volna elkészíteni a Steam Deck utódját. A kézikonzol most már nagyon kifogyott a szuszból, az újabb chipeket használó riválisai érdemben erősebbek, nem képes futtatni a legnagyobb gépigényű játékokat.

A Steam Deck 2-re áhítozók bánatára a Valve egyik szoftvermérnöke az IGN kérdésére tisztázta, hogy tervezőasztalon sincs a termék. Pierre-Loup Griffais újból elmondta azt, amire két éve már felhívta a figyelmet: csak akkor kap utódot a kézikonzol, ha elérhetővé válik egy olyan rendszerchip, amely azonos üzemidő mellett legalább 50%-kal jobb teljesítményt nyújt.

Griffais szerint ilyen technológia még nem érhető el, úgyhogy folytatódik a várakozás: csak akkor készül el a Steam Deck 2, ha megéri egyáltalán elkészíteni.

Ez a hozzáállás teljes atipikus a hardveriparban, a többi számítógépes kézikonzolt gyártó cég jellemzően évente frissítgeti a kézikonzoljait, ahogy jönnek az enyhén jobb teljesítményű hardverek. Sajnos ezzel együtt a termékeik is egyre csak drágulnak, manapság már 1000 dollár magasságában járnak a legerősebb modellek, pedig a kétszer-háromszor magasabb vételi áruk ellenére nem kínálnak drámaian jobb teljesítményt a Steam Decknél.

