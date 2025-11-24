Mégsem lesz olcsó a jövőre érkező játékkonzol

Iparági források szerint a számítógépek után a PlayStation és az Xbox konzolok ára is jelentősen emelkedni fog az óriási memóriahiány miatt. Ez nem az egyetlen rossz hír mára a gamerek számára, a néhány napja bejelentett, nappaliba szánt játékkonzolnak álcázott Steam Machine árazásáról is rossz hírt közölt a Valve egyik programozója.

2026 elején kerül piacra az elsősorban játékkonzolnak szánt Steam Machine

Fotó: Valve

A Linux-alapú SteamOS rendszert és számítógépes játékokat futtató Steam Machine bejelentésekor arról volt szó, hogy a 2026 elején piacra kerülő termék konzolszintű árazást kap, azaz 500-600 dollár lehet majd a költsége.

Pierre-Loup Griffais a Friends Per Second podcastban pontosított ezen, állítása szerint a piacra dobáshoz közelebb egy hasonló teljesítményű, a piacon kapható alkatrészekből összeállítható gamer PC árához viszonyítva fogják meghatározni Steam Deck árcéduláját.

Ettől még viszonylag jó üzlet lehet a legújabb konzol

A Valve álláspontja nem meglepő a memóriachipes hiány miatt, biztosan nem kívánja veszteséggel adni a Steam Machine-t. Viszont a terméke nem piacon kapható, kiskereskedelmi áron kínált alkatrészekből lett összeállítva, hanem egyedi tervezésű megoldás.

Ez várhatóan óriási árazási előnyt ad, Griffais szerint a Steam Machine sokkal jobb üzletnek bizonyulhat egy ugyanolyan teljesítményszintű, klasszikus gamer PC-nél.

Ennek megfelelően a Steam Machine a vártnál sajnos drágább lehet majd, de az ár-érték arány tekintetében továbbra is nagyon versenyképesnek bizonyulhat. Sajnos ezzel együtt nagy hátránya lesz egy asztali géphez képest, hogy nem lehet benne idővel processzort vagy videókártyát cserélni a jobb teljesítmény érdekében, és a 16 GB memóriája sem bővíthető, ez a helyzet pedig már középtávon is belerondít az ár-érték arányába.

