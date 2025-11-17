Szeret videójátékozni? Akkor ez biztosan érdekelni fogja

Új korszak indul 2026 elején a gaming világában, a Valve piacra dobja majd a PlayStation 5 és az Xbox Series gépek közvetlen riválisának szánt Steam Machine konzolját. Ez egy SteamOS rendszert és számítógépes játékokat futtató, AMD által készített processzort és videóvezérlőt használó PC, a cég szerint az említett konzolokhoz hasonló áron fog piacra kerülni.

2026 elején kerül piacra az elsősorban játékkonzolnak szánt Steam Machine

Fotó: Valve

A konkrét áron túl a legnagyobb kérdés jelenleg az a termékkel kapcsolatban, hogy milyen teljesítményre lehet számítani tőle, főleg a 28 számítási egységes Radeon videókártyára nézett számos gamer gyanakodva. Első körben a Valve csak annyit mondott a teljesítményéről, hogy FSR képfelsálázás használata esetén sok játék 4K alapfelbontás mellett is elfut 60 képkockás jellegű sebességgel, ám ez nem elég specifikus a térképre való felrakásához.

Becsületesen helytállhat a Steam Machine konzol

Az Adam Savage-féle Tested YouTube csatorna időközben egy fokkal pontosabb információkat szerzett a Steam Machine teljesítményéről. Yazan Aldehayyat mérnök elmondta, hogy komoly megpróbáltatás volt előállni a gépben lévő hardveres konfigurációval: elég erősnek kellett lennie ahhoz, hogy elfussanak rajta a legnagyobb gépigényű játékok, azaz nyugodt szívvel megvehessék a vásárlók, miközben konzolszinten kellett tartani az árát.

Konkrét példával nem szolgált, hogy milyen játékok miféle sebességgel futnak rajta, de az elmondása szerint a Steam Machine legalább olyan erős vagy jobb teljesítményű, mint a jelenleg aktív használatban lévő gamer számítógépek 70 százaléka.

Ez biztatóan hangzik, az információk alapján nyers teljesítményre valahol az Xbox Series S és az PlayStation 5 között lehet a termék, de inkább az utóbbi felé van közelebb.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!