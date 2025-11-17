Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívül

Drámai fordulat a Lukoil-ügyben: nem találja ki, ki jelentkezett vevőként

Sport

A számok nem hazudnak: lesújtó adatok Rossi idei teljesítményéről

Steam Machine

Szeret videójátékozni? Akkor ez biztosan érdekelni fogja

11 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Valve szerint nem kell aggódni a képességei miatt. Egy mérnök árulkodott a Steam Machine otthoni konzol tempójáról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Steam MachineValvejátékkonzolvideojáték

Új korszak indul 2026 elején a gaming világában, a Valve piacra dobja majd a PlayStation 5 és az Xbox Series gépek közvetlen riválisának szánt Steam Machine konzolját. Ez egy SteamOS rendszert és számítógépes játékokat futtató, AMD által készített processzort és videóvezérlőt használó PC, a cég szerint az említett konzolokhoz hasonló áron fog piacra kerülni.

2026 elején kerül piacra az elsősorban játékkonzolnak szánt Steam Machine
2026 elején kerül piacra az elsősorban játékkonzolnak szánt Steam Machine
Fotó: Valve

A konkrét áron túl a legnagyobb kérdés jelenleg az a termékkel kapcsolatban, hogy milyen teljesítményre lehet számítani tőle, főleg a 28 számítási egységes Radeon videókártyára nézett számos gamer gyanakodva. Első körben a Valve csak annyit mondott a teljesítményéről, hogy FSR képfelsálázás használata esetén sok játék 4K alapfelbontás mellett is elfut 60 képkockás jellegű sebességgel, ám ez nem elég specifikus a térképre való felrakásához.

Becsületesen helytállhat a Steam Machine konzol

Az Adam Savage-féle Tested YouTube csatorna időközben egy fokkal pontosabb információkat szerzett a Steam Machine teljesítményéről. Yazan Aldehayyat mérnök elmondta, hogy komoly megpróbáltatás volt előállni a gépben lévő hardveres konfigurációval: elég erősnek kellett lennie ahhoz, hogy elfussanak rajta a legnagyobb gépigényű játékok, azaz nyugodt szívvel megvehessék a vásárlók, miközben konzolszinten kellett tartani az árát.

Konkrét példával nem szolgált, hogy milyen játékok miféle sebességgel futnak rajta, de az elmondása szerint a Steam Machine legalább olyan erős vagy jobb teljesítményű, mint a jelenleg aktív használatban lévő gamer számítógépek 70 százaléka.

Ez biztatóan hangzik, az információk alapján nyers teljesítményre valahol az Xbox Series S és az PlayStation 5 között lehet a termék, de inkább az utóbbi felé van közelebb.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!