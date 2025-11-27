Korhatáros internetezést vezetnének be Európában

Európában is futótűzként terjed az ötlet, hogy korhatárhoz kellene kötni a fiatalokra potenciálisan rossz hatással bíró online szolgáltatások használatát. Dánia pont a napokban jelentette be, hogy a decemberben életbe lépő ausztrál törvény mintájára korlátozná a fiatalok nethasználatát, most pedig az Európai Parlament is elfogadott egy erről szóló szándéknyilatkozatot.

Korhatár bevezetésével védenék a gyerekeket a káros online tartalmaktól a törvényhozók

Fotó: Sven Brandsma / Unsplash

A dokumentum szerint az Európai Parlament a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) kiegészítéseként korlátozná, hogy a fiatalok milyen kortól és hogyan használhatnák a közösségi médiás oldalakat, a videómegosztókat, továbbá az MI chatbotokat.

A javaslat szerint 13 éves kor alatt tilos volna ezek használata, míg 13-16 éves kor között csak szülői engedéllyel volnának használhatóak a Facebookhoz, a TikTokhoz, a YouTube-hoz, vagy éppen a ChatGPT-hez hasonló szolgáltatások.

Évekre lehet még a korhatártörvény életbe lépése

Az állásfoglalás szerint ugyan a korhatártörvény a teljes Európai Unióban hatályos volna, de a tényleges korhatárok megszabását a nemzetekre bízná, a fenti életkorok csak ajánlások volnának számukra.

A szándéknyilatkozat mostani megszavazása csak egy hosszú út kezdete, a szabályozás életbe lépése még akkor is évekre van, amennyiben a lehető leggyorsabban átmegy az uniós bürokrácián a javaslat.

