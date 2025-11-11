Korhatárossá válik a közösségi média egy európai országban

Az elmúlt években a közösségi média jeles szereplői egymás után jelentették be a fiatalkorúak védelme érdekében hozott korlátozásokat és funkciókat, azonban elkéstek az önszabályozással, elkezdett trenddé válni a legfiatalabb korosztály közösségi médiázásának törvényi korlátozása. Az ügyben Ausztrália mutatott példát, 2025. december 10-én lép majd életbe a szabályozása, amely javarészt megtiltja a 16 évnél fiatalabbak számára a Facebookhoz, az Instagramhoz, vagy éppen a TikTokhoz hasonló szolgáltatások használatát.

Ausztrália után Dánia is törvénnyel korlátozná a fiatalok közösségi média használatát

Fotó: Egor Myznik / Unsplash

Most Dánia is csatlakozni kíván a korai úttörőkhöz, az ausztrál példa alapján 13 év alatt betiltaná, 13-15 év közti korban pedig szülői hozzájáruláshoz kötné a fiatalok közösségi média használatát. A napokban létrejött többpárti egyezség alapján a rendelkezés nem csak a tipikus közösségi oldalakra, de akár a YouTube-ra és a Robloxra is vonatkozhat majd; az utóbbi egy fiatalok körében népszerű, kreatív játékplatform.

Elkésett a közösségi média az önszabályozással

A közösségi média használatának törvényekkel való korlátozása nem meglepő, a Facebookhoz hasonló platformok a bevételük védelme érdekében hosszú időn keresztül még látszatintézkedésekre is alig-alig voltak hajlandóak, hogy megvédjék az addiktív algoritmusaiktól és a platformjaikon jelenlévő ragadozóktól a fiatalkorúakat.

A rengeteg médiabotrány és szabályozásokkal való fenyegetés hatására az elmúlt években tényleges előrelépések történtek, ám az újmódi törekvéseik túl kevesek és túl későn jöttek ahhoz, hogy képesek legyenek megakadályozni a törvényi szabályozások életbe léptetését.

