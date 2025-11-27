Menti a bőrét a cég, miután az egekbe emelte a lakbéreket

Peren kívüli egyezségre jutott az amerikai igazságügyi minisztériummal a híres-hírhedt RealPage nevű vállalat, miután ingatlanpiaci kartellezés miatt az perbe fogta. A texasi cég olyan online szolgáltatást biztosított a bérbeadóknak, amelyek segítségével azok összehangoltan, mesterségesen maximalizálhatták az Egyesült Államokban az ingatlanok lakbéreit.

24 millió amerikai ingatlan lakbérének a megállapításához használták a RealPage szolgáltatását

Fotó: Iza Gawrych / Unsplash

A minisztérium közleménye szerint az egyezség segít helyreállítani a szabadpiaci versenyt az amerikai bérlők számára. Elmondása szerint a RealPage üzleti titoknak minősülő adatokat gyűjtött a bérbeadóktól, és ezek alapján képes volt megmondani számukra, hogy mikor és mennyivel emelgessék a bérleti díjakat, esetleg megszüntessenek-e különféle bérlőbarát kedvezményeket.

Megúszta a büntetést a lakbéremelő szolgáltatás

A RealPage és a minisztérium között létrejött megállapodás szerint a cég semmiféle jogsértést sem ismer el, továbbá pénzbüntetést sem kell fizetnie. Viszont meg kell szüntetnie az olyan adatok és praktikák használatát a szolgáltatásában, amelyek ármaximalizáló kartellezésre adtak lehetőséget a bérbeadók számára, azaz vége van az algoritmikus mutyizásának, továbbá három éven keresztül a bíróság által kirendelt auditáló fogja ellenőrizni ennek a betartását.

Az igazi fekete leves a RealPage bérbeadói számára, hogy a bőrének mentése érdekében a vállalat aktívan együttműködik majd a bérbeadók ellen indított perekben: a felperesek kérésére minden olyan adatot dalolva kiad majd róluk, amely bizonyítékként szolgálhat ellenük a bíróságon.

A minisztérium szerint a RealPage olyan 24 millió amerikai ingatlan bérleti díjának a maximalizálásában működött közre, és drámaian hozzájárult a lakbérek egekbe szökéséhez, noha már enélkül is lakhatási válság alakult ki az USA jókora részén.

