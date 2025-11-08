Laptopot, tévét vagy mobilt vegyünk most, vagy várjunk januárig?

Az árak hullámzása, a készlethiányok és a marketingtrükkök miatt sokan érzik úgy, mintha egy pénzügyi aknamezőn kellene eligazodniuk. Megmutatjuk, mikor érdemes valóban lecsapni a kiszemelt technológiai termékekre. Mikor érdemes laptopot, tévét mobilt vennünk?

Fotó: Kuklis István

A Black Friday már nem az, ami régen volt

A néhány napos őrületből mára hetekig tartó vásárlási szezon lett. Az üzletek november közepétől egészen december közepéig „Black Week”, „Cyber Monday”, „Christmas Sale” és egyéb fantázianeveken futó akciókkal bombáznak minket. Az egykori egy napos, amerikai mintára bevezetett akciósorozat mára marketinggépezetté vált – az igazi kihívás már nem az, hogy találjunk egy jó ajánlatot, hanem hogy felismerjük, mikor nem éri meg vásárolni.

A nagy márkák – például a Samsung, a Lenovo, az Apple vagy a Dyson – ma már úgy építik fel a kampányaikat, hogy az akciók fokozatosan érkezzenek, és a csúcspont valójában ne is pénteken, hanem az azt követő hétvégén vagy hétfőn legyen. Ezért ma már nem a dátum, hanem az időzítés és a tudatosság számít igazán.

A technológiai termékek ára nem lineárisan csökken

Sokan gondolják, hogy a karácsony utáni időszakban automatikusan olcsóbb lesz minden. Ez azonban nem feltétlenül igaz a technológiai eszközökre. A gyártók és kereskedők stratégiája szegmensenként eltérő.

Okostelefonoknál például az aktuális modellév végét követően, február–március körül várhatók a legjobb árak, amikor az új széria bejelentése közeledik.

Laptopoknál a gyártók gyakran még karácsony előtt próbálják kiüríteni a készleteiket, így november végén és december elején lehet a legnagyobb mozgástér az árban.

Televízióknál a januári CES után jönnek az új modellek, ezért február–március az ideális időszak, ha az előző generációt szeretnénk kedvezményesen megvásárolni.

Az árak tehát nem folyamatosan csökkennek, hanem ciklikusan mozognak. Aki ismeri ezeket a hullámokat, az akár több tízezer forintot is megspórolhat egy-egy komolyabb beruházásnál.

A készletgazdálkodás árnyoldala

A 2020-as évek elején tapasztalt globális chiphiány megtanított minket arra, hogy a készletek nem végtelenek. Bár ma már stabilabb a helyzet, a limitált mennyiségű prémium eszközök – például OLED tévék, csúcskategóriás porszívók, vagy gaming laptopok – a Black Friday alatt könnyen elfogyhatnak.