Laptopot, tévét vagy mobilt vegyünk most, vagy várjunk januárig?

Az árak hullámzása, a készlethiányok és a marketingtrükkök miatt sokan érzik úgy, mintha egy pénzügyi aknamezőn kellene eligazodniuk. Megmutatjuk, mikor érdemes valóban lecsapni a kiszemelt technológiai termékekre. Mikor érdemes laptopot, tévét mobilt vennünk?
A Black Friday már nem az, ami régen volt
A néhány napos őrületből mára hetekig tartó vásárlási szezon lett. Az üzletek november közepétől egészen december közepéig „Black Week”, „Cyber Monday”, „Christmas Sale” és egyéb fantázianeveken futó akciókkal bombáznak minket. Az egykori egy napos, amerikai mintára bevezetett akciósorozat mára marketinggépezetté vált – az igazi kihívás már nem az, hogy találjunk egy jó ajánlatot, hanem hogy felismerjük, mikor nem éri meg vásárolni.
A nagy márkák – például a Samsung, a Lenovo, az Apple vagy a Dyson – ma már úgy építik fel a kampányaikat, hogy az akciók fokozatosan érkezzenek, és a csúcspont valójában ne is pénteken, hanem az azt követő hétvégén vagy hétfőn legyen. Ezért ma már nem a dátum, hanem az időzítés és a tudatosság számít igazán.
A technológiai termékek ára nem lineárisan csökken
Sokan gondolják, hogy a karácsony utáni időszakban automatikusan olcsóbb lesz minden. Ez azonban nem feltétlenül igaz a technológiai eszközökre. A gyártók és kereskedők stratégiája szegmensenként eltérő.
Okostelefonoknál például az aktuális modellév végét követően, február–március körül várhatók a legjobb árak, amikor az új széria bejelentése közeledik.
Laptopoknál a gyártók gyakran még karácsony előtt próbálják kiüríteni a készleteiket, így november végén és december elején lehet a legnagyobb mozgástér az árban.
Televízióknál a januári CES után jönnek az új modellek, ezért február–március az ideális időszak, ha az előző generációt szeretnénk kedvezményesen megvásárolni.
Az árak tehát nem folyamatosan csökkennek, hanem ciklikusan mozognak. Aki ismeri ezeket a hullámokat, az akár több tízezer forintot is megspórolhat egy-egy komolyabb beruházásnál.
A készletgazdálkodás árnyoldala
A 2020-as évek elején tapasztalt globális chiphiány megtanított minket arra, hogy a készletek nem végtelenek. Bár ma már stabilabb a helyzet, a limitált mennyiségű prémium eszközök – például OLED tévék, csúcskategóriás porszívók, vagy gaming laptopok – a Black Friday alatt könnyen elfogyhatnak.
A kereskedők ezt tudatosan kihasználják: sokszor csak néhány darabot kínálnak jelentős kedvezménnyel, majd a kampány közepén visszaemelik az árat. Így aki valóban jó ajánlatot talál, annak gyors döntésre van szüksége – de nem árt, ha előtte ellenőrzi az előző hetek árait, mert a „-40%” sokszor csak a katalógusban mutat jól.
Mit mondanak a statisztikák?
Az árfigyelő platformok, mint a magyar Árukereső vagy a nemzetközi Keepa, évről évre kimutatják: a Black Friday napján átlagosan 5–8% közötti valós árengedményt adnak a nagy elektronikai kereskedők, míg a januári kiárusítások alatt ez akár 10–15%-ra is nőhet.
Ez azonban kategóriánként változik. Az év végi ajándékozási időszakban a népszerű termékeket (például Bluetooth fülhallgatók, okosórák, robotporszívók) jellemzően nem engedik el jelentősen, mert magas a kereslet. Januárban viszont a kifutó modelleket már jóval olcsóbban kínálják.
A trendek azt mutatják, hogy a valóban nagy értékű vásárlások (pl. új tévé vagy laptop) gyakran jobban járnak, ha kivárjuk az ünnepek végét.
Laptopot, tévét telefont mikor vásároljunk?
Az alábbi felsorolás segíthet eldönteni, mikor érdemes ténylegesen lecsapni a kiszemelt termékre, és mikor várjunk még néhány hetet:
Vásároljunk most (Black Friday idején), ha:
- kifutó modellt néztünk ki, amit már csak korlátozottan forgalmaznak,
- karácsonyi ajándékot keresünk, amit időben meg kell érkeznie,
- az árakat előzőleg ellenőriztük, és a kedvezmény valós,
- a kereskedő hosszabbított garanciát vagy kiterjesztett visszaküldést kínál.
Várjunk januárig, ha:
- nagyobb értékű beruházásról van szó (tévé, laptop, hangrendszer),
- nem sürgős a vásárlás, és érdekelnek az új modellek,
- a jelenlegi készlet még drága, de várható a generációváltás,
- az akció „túl jó, hogy igaz legyen” típusú.
A tudatos vásárlás a legjobb kedvezmény
Akár november végén, akár januárban vásárolunk, a legfontosabb az, hogy tudatosak maradjunk. A technológiai termékek ára nem csak az akciókon múlik, hanem azon is, mennyire értjük a piac logikáját. Egy jó időben meghozott döntés nemcsak pénzt takarít meg, hanem hosszabb távon is elégedettebbé tesz bennünket a választásunkkal.
A Black Friday és a karácsonyi időszak tehát nem csupán vásárlási láz ideje: ez az időszak a stratégiai döntések ideje is, amikor a türelem sokszor többet ér, mint a százalékjel a reklámban.
