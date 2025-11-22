Megbírságolta a levetkőztető oldalt a brit hatóság

Az Egyesült Királyság távközlési hatósága 50 ezer fontos bírságot szabott ki egy közismert levetkőztető oldal üzemeltetőjére, amiért az elmulasztotta a kötelező korhatár-ellenőrzés bevezetését. Az Itai Tech névre hallgató vállalkozás által üzemeltetett oldal a felhasználók által feltöltött képek alapján készít mesterséges intelligenciás hamisítványokat, ráadásul az ellenőrzés hiánya miatt fiatalkorú britek is szabadon hozzáférhettek.

Lehet érvelni amellett, hogy jobb lett volna rögtön betiltani az online biztonsági törvényben a levetkőztető oldalakat

Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

Az Ofcom összesen 24 millió forintnak megfelelő 55 ezer font bírságot szabott ki a cégre, ebből 50 ezer fontot a korhatár-ellenőrzéssel kapcsolatos jogsértés miatt, 5 ezer fontot pedig egy információkérési igényének a figyelmen kívül hagyása miatt.

A hamisított meztelen képeket készítő webhely az eljárás elindítását követően blokkolta az egyesült királyságbeli IP-címekről érkező látogatókat, ezzel kíván technikailag megfelelni a törvénynek, bár ez a fajta blokkolás VPN segítségével könnyen kikerülhető.

A levetkőztető oldal volt a második megbírságolt szolgáltatás

Az Ofcom szerint a pornográf tartalmat nyújtó szolgáltatóknak pontos és megbízható életkor-ellenőrzési megoldásokat kell alkalmazniuk. A hivatal hangsúlyozta, hogy a látogatók önbevalláson alapuló korellenőrzése nem elfogadható, hiszen bárki képes felnőttkorúnak hazudni magát.

A mostani bírság a második, amelyet az Online Safety Act alapján szabott ki az Ofcom, az elsőt a híres-hírhedt 4chan kapta. A szabályok szerint a nagy szolgáltatók akár 18 millió fontos vagy a globális bevételük 10%-át elérő büntetéssel is szembenézhetnek, ha nem felelnek meg az életkor-ellenőrzéssel kapcsolatos előírásoknak.

Kapcsolódó érdekességként Ausztrália nemrég jelentette be, hogy teljesen be kívánja tiltani a levetkőztető webhelyeket és mobilappokat.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!