Ilyen laptopot még biztosan nem látott

A Bloomberg friss értesülései szerint már biztosra vehető a régóta pletykált, belépőszintű MacBook jövő év első felében való piacra dobása. Az Apple mérnökei és tesztelői már a kezdeti próbagyártás során készült modelleken végzik a végső ellenőrzéseket, lassan indulhat a termék tömeggyártása.

A jövő év első felében érkezhet az iPhone processzoros MacBook laptop

Fotó: Taan Huyn / Unsplash

A források szerint az eddigi legolcsóbb MacBook laptopot elsősorban diákoknak, továbbá az alapszintű laptopot igénylő otthoni felhasználóknak és vállalkozásoknak szánja az Apple. A J700 típusszámú modellbe 13,6"-es kijelző kerülhetett, a működtetéséről az iPhone 16 Pro mobilokban használt Apple A18 Pro rendszerlapka gondoskodhat, 12 GB memória és 256 GB háttértár mellett.

Ez lesz az első olyan MacBook, amelybe nem számítógépekbe szánt processzor kerül, költségcsökkentési okból csúcsmobilokba szánt chip hajtja majd.

Éppen elég olcsó lehet a sikerhez a furcsa MacBook

A források szerint az alumínium házat várhatóan megtartó laptop ajánlott ára ezer dollár alatt lesz, a tippek szerint olyan 700-800 dollárra kell gondolni. Ennek megfelelően árban az alsó-középkategóriás, Windows 11-es laptopok lesznek az elsődleges riválisai.

Egyelőre rejtély, hogy ezek ellen mire lesz elég a belépőszintű MacBook teljesítménye, de nem lenne meglepő, ha internetezésre, irodai alkalmazások futtatására, egyszerű kép- és videószerkesztésre megfelelne.

Márpedig ha ezekre a célokra alkalmas, akkor a fém ház és az Apple márkanév bőven elég lehet a termék eladására.

Az Apple számára stratégiai fontosságú a jóval ezer dollár alatti laptopok piacára való betörés, hiszen a szülők még Észak-Amerikában és Nyugat-Európában sem szeretnek túl sok pénzt áldozni a középiskolás vagy egyetemista gyerekük notebookjára, inkább windowsosat vesznek számukra. Viszont így a fiatalok sokkal kisebb eséllyel vásárolnak majd később a saját fizetésükből MacBookot, azaz fontos a cég számára, hogy megismertesse őket a termékeivel és márkahűséget próbáljon kialakítani bennük.

