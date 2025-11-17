Jön a totális katasztrófa, ez minden számítógépet érint

Egyre mélyül az idei év során fokozatosan kitört memóriaválság. A mesterséges intelligenciás adatközpontok őrült rendelései miatt a rendszermemóriaként, a videómemóraként, továbbá a háttértárakban használatos chipek ára is őrült szintre hágott, miután a lapkagyártók nem tudják kiszolgálni a keresletet. Az ügy fejleményeiről folyamatosan tudósítunk, a legutóbb arról volt szó, hogy a memóriamodulok (RAM) és az SSD háttértárak után a videókártyák fognak nagyot drágulni a belátható jövőben.

Már itthon is csak elvétve kaphatóak reális áron DDR4 és DDR5 memóriamodulok

Fotó: Andrey Matveev / Unsplash

A DigiTimes most újabb frissítést adott a memóriapiaci őrület kapcsán, és bizony nincs minek őrülni: a drámai chiphiánytól való félelmükben már az ASUS-hoz és az MSI-hoz hasonló gyártók is elkezdtek nagy tételben, tőzsdei (spot) áron memóriachipeket rendelni.

Egymáson túllicitálva veszik a memóriachipeket

Ezek a cégek nagybani vevők, így normál esetben jutányos áron, a memóriagyártókkal közvetlenül kötött szerződéseken keresztül szokták venni a chipeket. A drága spot piacot legfeljebb akkor veszik igénybe, ha váratlanul és rövid határidővel muszáj chipeket szerezniük, de ez egyáltalán nem jellemző.

A mostani pánikvásárlás mögött részben az áll, hogy nyerészkedés miatt a chipgyártók nem is akarnak szerződéseket kötni velük, próbálják a spot piac felé terelni őket.

Teljesen abnormális, ráadásul az árakat még jobban az egekbe küldő jelenség, hogy a legnagyobb gyártók egymáson elkeseredetten túllicitálva próbálnak készletet szerezni.

A DigiTimes forrásai szerint a gyártók nem számítanak rá, hogy 2027 előtt érdemben enyhülhet az akut chiphiány, éppen ezért is most őrült árakon vásárolva próbálnak eleget szerezni azokból, hogy ne kerüljön veszélybe a termékeik gyártása. Ennek az árát persze a fogyasztók fogják kifizetni, át lesz rájuk hárítva az extra költség.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!