Olyan drága a PC-be való memória, hogy nem raknak rá árcédulát

Nagyon rosszul jártak azok, akik nem vásárolták meg az elmúlt hónapokban a számítógépükbe szánt memóriamodulokat, a memóriachipek iránti brutális túlkereslet miatt hivatalosan is elszabadult a pokol a kiskereskedelemben. A magyar vevők is markolhatják a szívüket az árak láttán, de most szállingózni kezdtek az első beszámolók az Egyesült Államokból, hogy a számítástechnikai boltok már árcédulákat sem tesznek a RAM modulokra, az extrém állapotra hivatkozva napi szintű árazást léptettek érvénybe.

Pár hónap alatt két-háromszorosára drágultak a számítógépes DDR4 és DDR5 memóriamodulok

Fotó: Andrey Matveev / Unsplash

A helyzet biztosan érinti a Central Computers és Microcenter üzleteket. A cégek tájékoztató papírokat függesztettek ki a vásárlók számára, amelyek szerint az árak rendkívüli és napi szintű fluktuációja miatt nem képesek fix árakon kínálni a DDR4 és DDR5 memóriamodulokat, az eladókat kell kérdezni az éppen aktuális összegről.

Többszörösére drágultak a memóriacsomagok

Összegek pedig vannak, ehhez kétség sem férhet, az amerikai boltokban kapható DDR4 és DDR5 memóriacsomagok ára néhány hónap alatt megkétszereződött vagy megháromszorozódott. Kontextusként az USA-ban nemrég még 150 dollár (nettó 50 ezer forint) magasságában lehetett 32 GB-os DDR5 memóriacsomagot vásárolni, de jelenleg már 400-500 dollár, azaz nettó 132-165 ezer forint között van az áruk.

A magyar helyzet is brutális: a legolcsóbb 32 GB-os DDR4 memóriacsomag ára 40 ezer forint fölé kúszott, míg ugyanez DDR5-ben már 50 ezer forintnál kezdődik.

Az amerikai példa alapján a DDR5 hazai kezdőára szinte fityingesnek hat, azonban a régi és kedvezőbb árú készletek maradékáról van szó. Ha ezek kifutnak a boltokból, akkor itthon is masszívan 100 ezer forint fölé emelkedik majd a 32 gigabájtnyi DDR5 kezdőára, ez már látható az árösszehasonlító oldalakat böngészve.

A memóriapiaci őrületnél tartva aki videókártyát kíván venni, annak most kell lépnie, a következő körben a grafikus vezérlők fognak durván megdrágulni a chiphiány miatt.

