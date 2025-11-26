Büntetőügy lett az MI-vel generált kép ellopásából

A mesterséges intelligenciával generált anyagok jogilag szürke zónának számítanak, az eddigi állásfoglalások szerint a készítőiknek nincs szerzői joguk felettük, mert nem emberek által készített alkotásokról van szó. A jövőben változhat a helyzet, egy Japánban indult eljárás most felvetette, hogy bizonyos esetekben mégis csak megilletheti szerzői jog az MI-vel készült tartalmak készítőit, amennyiben azok kellő energiát fektettek az alkotásaik létrehozásába.

Az ügy középpontjában egy Stable Diffusion rendszerrel 2024-ben készített kép áll. Ezt egy húszas éveiben járó férfi generálta, állítása szerint 20 ezernél is több utasítást adott ki a képgeneráló rendszernek, mire elkészült a művének végleges változata.

Ez a kép úgy megtetszett egy másik japán fiatalembernek, hogy kérés és kérdés nélkül felhasználta a kereskedelmi forgalomba hozott könyvének borítójaként.

A mesterséges intelligenciával készült képének ellopását annyira a szívére vette a kép készítője, hogy feljelentést tett a könyvet kiadott másik férfi ellen, Japánban az efféle ügyek a rendőrség hatáskörébe tartoznak. A rendőrség eredetileg azon az állásponton volt, hogy MI-vel készült kép lévén az alkotónak nincsenek szerzői jogai, de a 20 ezer utasításos generálás miatt végül úgy döntöttek, hogy vádemelési javaslattal mégis továbbítják az ügyészségnek a nyomozati iratokat.

A rendőrség szerint ennyi utasítás alapján felmerül, hogy a férfi egy klasszikus művészhez hasonlóan rendkívüli ráhatással volt a képének végleges változatára. Annyi személyes kreativitást és hozzájárulást tett bele az elkészítésébe, hogy szerzői jogvédelem illetheti meg.

A szokatlan ügyről elsőként beszámolt Yomiuri Shimbun egy mesterséges intelligenciás szerzői jogi kérdésekre szakosodott ügyvédet is megkérdezett, hogy mit gondol a vitáról. Kensaku Fukui ügyvéd szerint ha tényleg vádat emelnek a képet engedély nélkül felhasznált férfi ellen, akkor az lesz a kulcskérdés, hogy vádló kellően specifikus utasításokat adott-e a képgenerálónak.

Olyan utasításokról van szó, amelyekből egyértelmű, hogy az MI-alapú képgeneráló eszköz az ő személyes vízióját valósította meg.

Ennek a bizonyítása potenciálisan nem lesz probléma, elvégre a képet készített férfi több mint 20 ezer utasításban magyarázta a Stable Diffusionnek, hogy mit akar tőle. A többség valószínűleg el sem tudja képzelni azt az extrém „promptolást”, amire a kép létrehozója rávetemedett.