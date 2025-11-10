Az elmúlt években a gazdasági elemzőket megijesztett mennyiségű pénz áramlott a mesterséges intelligenciás technológiák és szerverközpontok fejlesztésére, azonban a java még hátravan. Iparági elemzések szerint az Egyesült Államok GDP-növekedésének 92 százaléka közvetlen vagy közvetett módon már az MI-hez köthető, és jövőre a legnagyobb technológiai cégek összesen mintegy 550 milliárd dollárt fordíthatnak a további befektetésekre.

Az MI jóvoltából manapság bárki összecsaphat és kiadhat pár perc alatt egy könyvet

Fotó: David L. Espina Rincon / Unsplash

A mesterséges intelligencia szekerének tolásába minden pénzüket befektető tőkések azt remélik, hogy a technológia sosem látott automatizációval véglegesen megváltoztatja majd a gazdaság és a munkaerőpiac működését.

Ezeket az álmokat sokan nem tartják életszerűnek, közéjük tartozik Keith Riegert médiamogul is, az Ulysses Press könyvkiadó vezérigazgatója, aki most nyersen állást foglalt az ügyben.

Baj lesz a MI-ből, de addig is pénzt kell keresni vele

Az Egyesült Arab Emírségekben nemrég megrendezett Sharjah Publishers Conference kiadóipari rendezvényen Riegert igencsak sötét jövőt vázolt fel. Véleménye szerint a MI-be való mostani bődületes befektetések két módon érhetnek véget: vagy tömeges munkanélküliség, vagy a skálázódás hiánya miatt fellépő gazdasági összeomlás lesz az őrület vége.

A kettő közül ő inkább az utóbbit preferálná, az MI technológiát egyszerre tartja transzformatívnak és nyugtalanítónak, és nem igazán örül a létezésének.

Viszont mindegy, hogy ő mit gondol: a MI-őrületbe való belebukásig mindenkinek használni kell a technológiát, mert aki nem teszi, az lemarad.

Ennek a demonstrálására a közönség nagy ámulatára nemcsak íratott öt perc alatt egy könyvet a mesterséges intelligenciával, de e-könyv formájában meg is jelentette azt az Amazon Kindle Direct Publishing rendszeren keresztül.

Riegert szerint a könyv biztosan borzasztó, de aki esetleg eddig nem értette volna, hogy honnan fúj a szél, az most már biztosan megvilágosodott a példa hatására. Ezt követően törölte a könyvet, nem gondolta komolyan a kiadását, ez csak egy példa volt a technológia használatára. Riegert szerint a cégénél mindenkinek kötelezően elő van írva, hogy minden munkanap legalább egy órán keresztül a ChatGPT használatával kell dolgoznia.

Kara Swisher önéletrajzi könyvének a bejelentését követően fél tucat mesterséges intelligenciával íratott klón jelent meg a valódi könyv elérhetővé válása előtt

– hozott példát Rieger arra, hogy a technológiával ügyeskedők miként húznak hasznot a ChatGPT-hez hasonló eszközökből, és ez milyen abszurd helyzetet teremt a kiadóipar számára.