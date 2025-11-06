Kártérítést ad az átvert előfizetőknek a Microsoft

Bő egy évtizeddel ezelőtt a Microsoft is csatlakozott a felhasználókat sötét mintákkal megtéveszteni próbáló cégekhez, alkalomadtán az ügyfeleket megvezető kezelőfelületekkel próbálja rávenni őket, hogy az akaratának megfelelően cselekedjenek. A legutóbbi nagy botrányt kavart ilyen eset 2024 októberében történt, mikor egyes régiókban közölte a Microsoft 365 irodai csomag előfizetőivel, hogy hozzáadja az előfizetésükhöz a Copilot chatbotot, de cserébe sajnos egy kicsit drágább lesz a szolgáltatás.

A Microsoft csak azoknak a figyelmét hívta fel a Classic csomagra, akik dühükben le akarták mondani az előfizetésüket

Fotó: TheStandingDesk / Unsplash

Sajnos a Microsoft elfelejtette a tudtukra adni, hogy ezt nem kell lenyelniük: ha nem kell nekik a chatbot, akkor átválhatnak az előfizetés régi havidíjért kínált, Classic változatára.

Ennek az opciónak a létezéséről csak azok értesültek, akik az áremelés miatt megpróbálták megszakítani az előfizetésüket, nekik ugyanis felajánlotta a rendszer a régi csomagjuk régi áron való használatát.

Pert indított a Microsoft ellen a hatóság

A vállalat nem úszta meg a felháborító üzleti praktika alkalmazását, most kénytelen volt bocsánatot kérni miatta az ausztrál és az új-zélandi ügyfelektől, miután pert indított ellene az ausztrál fogyasztóvédelem. Az érintett ügyfeleknek kiküldött e-mailes tájékoztatásban beismerte, hogy talán végezhetett volna jobb munkát az olcsóbb csomag kommunikálásában.

A Microsoft szerint amelyik ügyfél átverve érzi magát, és 2025. december 31-ig átáll az olcsóbb Classic csomagra, az teljes időszakra vonatkozó kártérítést kérhet a fiaskó miatt, visszakapja a különbözetet.

A bocsánatkérés és a kártérítés minden bizonnyal a hatósági eljárásra adott válasz, a Microsoft így próbálja minimalizálni a megítélésén esett foltot és a jogi következményeket.

