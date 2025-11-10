Próbálja megvesztegetni a netezőket a Microsoft

Nem áll jól a Windows 10 és Windows 11 rendszereken előtelepítve érkező Microsoft Edge böngésző szénája, már olyan három éve 5% magasságában ingadozik a globális piaci részesedése. Az évek során a Microsoft a funkciókkal való teletömésétől a netezőknek való könyörgésig mindennel próbálkozott, de képtelennek bizonyult felhasználókat elhódítani a Google Chrome böngészőtől.

Hiába van előtelepítve a számítógépekre, akkor sem használják a Microsoft Edge böngészőt

Fotó: Microsoft Edge / Unsplash

Pontosabban majdnem mindennel próbálkozott, most sikerült újdonságot mutatni. A Windows Latest beszámolója alapján egyes országokban a Microsoft jelenleg lényegében megvesztegetné az olyanokat, akik a számítógépükön lévő Edge böngészőt elindítva rákeresnek a Google Chrome letöltési oldalára: 1300 Microsoft-jutalompont üti a markukat, amennyiben hajlandóak adni egy esélyt a böngészőjének.

Ajándékkártyákra is beválthatóak a Microsoft-pontok

A különféle aktivitásokért itthon is szerezhető Microsoft-pontok önmagukban nem válthatóak pénzre, azonban felhasználhatóak sorsolásukban való részvételre, felajánlhatóak nonprofitoknak pénzként, és ha elég van belőlük, akkor webshopokban elkölthető, digitális ajándékkártyákra is válthatóak.

A Microsoft ajánlatával való élés nem jelenti azt, hogy ténylegesen át kellene állni a Microsoft Edge böngésző használatára.

A vesztegető üzenettel találkozó élelmesek megtehetik azt, hogy igénylik a Microsofttól a jutalompontokat, aztán pedig az eredeti elképzelésüknek megfelelően letöltik és használják a Chrome böngészőt.

Napokon belül ez a második különösen kínos botrány a Microsoft háza táján. Ausztráliában és Új-Zélandon épp kártérítést kínál a havidíjas irodai csomagját használóknak, miután nem igazán volt őszinte velük, és emiatt hatósági vizsgálat indult a cég ellen.

