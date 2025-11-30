Mintha szellemek nyomogatnák az androidos mobilokat

Folytatódik a Google Pixel mobilok kálváriája az érthetetlen és bizarr hibajelenségekkel. A mobilcsalád valamelyik tagjának bizalmat szavazott vevők egy részét most épp paranormális jelenséggel bosszantja a telefonja, bár még ez is kellemesebb annál, mintha inkább fogná magát és kigyulladna.

Bármelyik Android 16-ot futtató Google Pixel mobilon előjöhet a hiba

Fotó: Amjith S / Unsplash

A beszámolók alapján szellemjárás van folyamatban egyes Google Pixel mobilokon: ha az éppen használt mobilapp háttérbe küldését követően a mobilozók rákoppintanak egy másik app ikonjára, akkor annak a megnyílása helyett visszaugrik az előzőleg használt alkalmazás a kijelzőre.

Lassan gondolkodnak a Pixel mobilok?

A hibát demonstráló videóra érkezett reakciók alapján úgy tűnik, hogy problémával hat hónapja szenvedő a panaszos nincs egyedül, látszólag az összes olyan Pixel telefonon előjöhet, amely az Android 16 bármelyik béta vagy stabil változatát futtatja. A Google tudomásul vette a panaszt és jelentette a Pixel Launcher fejlesztőinek a hibát, azonban a szellemjárás okáról és a megoldásának várható idejéről nem adott tájékoztatást.

Egy panaszos szerint a telefonok lassabb használatával tünetileg kezelhető a probléma: az appok háttérbe küldése után várni kell néhány pillanatot a következő koppintás előtt, és akkor nem ugrik vissza az előzőleg használt app. Ebből ítélve az lehet a probléma gyökere, hogy valamiért lassan gondolkodnak a készülékek: nem értik meg, hogy a kijelző megérintésekor a mobilozók már nem az előzőleg használt alkalmazással akarnak interakcióba lépni.

