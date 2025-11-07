Ön egy morbid ember? És táncolni szeret?

Illően próbálja búcsúztatni a halloweeni időszakot az Epic Games Store, a digitális számítógépes játékbolttól kérhető legújabb ingyenjátékban a kaszást kell alakítani. A Felix The Reaper egy háromdimenziós puzzlejáték, amelyben tárgyak és árnyékok manipulációjával kell gondoskodni arról, hogy sikerrel jár az emberek megölésében a morbid kinézető, munka közben táncoló kaszás.

Morbid humorban utazik a Felix The Reaper

Fotó: Kong Orange / Daedalic Entertainment

„Felix a Halálügyi Minisztériumban dolgozik, és halálosan szerelmes Bettybe, a lánykába az Életügyi Minisztériumból. Felix úgy okoskodik, ha kaszásként bekerül az emberek világába, az segít majd neki abban, hogy találkozhasson szerelmével. Ezért elvállalja azt a munkát, amely során meg kell bizonyosodnia, hogy az emberek tényleg meghalnak – és még táncolni is megtanul magától, hogy lenyűgözhesse halála szerelmét.

Mivel Felix csak az árnyékban mozoghat, óvatosan kell keresztüllépegetnie ezen a furcsa világon. Szerencsére Felix, akárcsak a hozzá hasonló kaszások, képes a nap elfordítására és az árnyékok elcsúsztatására, így létrehozva azokat az ösvényeket, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az élők világában navigáljon. Ezt feladványok megoldásával éri el, meg azzal, hogy megbizonyosodik arról, hogy az emberek a minisztérium tervei szerint halnak meg” – olvasható a leírásában.

Egy halálán lévő PC is elég a morbid játék futtatásához

Az Epic Games Store-tól örökre kérhető játék ugyan 3D-s grafikájú, de a gépigénye alapján nagyjából egy húsz évvel ezelőtti műszaki színvonalú PC vagy Mac is elég a futtatásához, a szokásostól eltérően ez a játék nem csak Windowsra érhető el.

A Felix The Reaper ingyenes beszerzésére 2025. november 13. délután 5 óráig van lehetőség, csak egy ingyen regisztrálható fiókra van szükség az áruházban.

