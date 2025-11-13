Teljesen kiakadt Morgan Freeman, bosszúra készül

A szinkronos filmeket néző magyarok java jó eséllyel nem tudja, de az Oscar-díjas Morgan Freeman nem pusztán a filmvásznon nyújtott alakításairól, de az egyedi hangjáról is közismert, a már 88 éves sztár nagyon régóta és óriási sikerrel vállal narrációs munkákat. Az ikonikus hangját sokan szeretnék megszerezni a reklámjaikhoz és egyéb produkcióikhoz, azonban ennek az árát már kevesen tudják vagy kívánják kifizetni.

Aki Morgan Freemant szeretné, az kénytelen lesz a gázsiját is kifizetni

Fotó: ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A mai világban erre látszólag már nincs is feltétlenül szükség, a generatív mesterséges intelligenciás hangklónozás korában egyszerűen ellopják az orgánumát. Most a The Guardiannek adott interjújában Morgan Freeman elárulta, hogy mérges a helyzet miatt, így az ügyvédei felettébb elfoglaltak a színfalak mögött, hogy pellengérre állítsák a hangjának arcátlan klónozását lehetővé tevő szolgáltatásokat.

Más színészekhez hasonlóan azon az állásponton vagyok, hogy senki se imitáljon hamisan. Nem szeretem ezt, ráadásul fizetnek azért, hogy ilyen munkákat végezzek. Úgyhogy ha nélkülem csinálod ezeket a dolgokat, akkor kirabolsz engem

– mesélte a színészlegenda a hangjának illetéktelen felhasználásáról.

Morgan Freeman az MI-alapú színészekkel sincs kibékülve

A filmsztárok javához hasonlóan Freeman is elutasítja a teljesen mesterséges intelligenciával generált, fiktív színészek ötletét. Az október elején óriási felháborodást kiváltott Tilly Norwoodra célozva elmondta, hogy senki sem szereti a kamu csinibabát, mert nem valódi, az emberi színészek munkájának elvételén kívül semmire sem jó. Emiatt ha tényleg használni akarja a filmipar ezeket a karaktereket, akkor számíthat a szakszervezetek haragjára és válaszlépéseire.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!