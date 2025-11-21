Nem vicc, hamarosan beszélgethet majd a kocsijával

Hírlevél

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
Knight Rider életérzéssel újít az Android Auto. Leváltja a régi hangasszisztenst a Gemini chatbot a kocsikban.
Android AutoGoogle Geminiautókocsichatbot

A Google bejelentése szerint világszerte megkezdődött a Gemini bevezetése az Android Autóban, a generatív mesterséges intelligenciás chatbot leváltja a benne elérhető Google Asszisztenst. A vállalat szerint a váltás fokozatosan történik majd meg a következő hónapokban, és elsőként azok kaphatják meg a Geminit a kocsijukban, akik a mobiljukon már áttértek a használatára.

A repülő autó még odébb van, de az értelmesnek tűnő módon beszélő kocsi már megoldható
A repülő autó még odébb van, de az értelmesnek tűnő módon beszélő kocsi már megoldható
Fotó: NBCUniversal via Getty Images / NBCUniversal via Getty Images

A mostani változás nem csupán névcserét jelent, hanem funkcionálisan is drámai változásokat hoz a Gemini. Az MI-alapú hangasszisztens képes például Spotify- és YouTube Music-lejátszási listákat generálni, információkat kereshet elő a Gmailből, megkönnyítheti a navigáció használatát, felolvashatja és összegezheti a vezetés közben kapott üzeneteket, válaszolhat azokra.

Ezeken túlmenően egy általános célú chatbotról van szó, így beszéd formában csevegések folytathatóak vele, az ötleteléstől a viccelődésig sok mindenre jó lehet.

Mobilnet kell a Knight Rider életérzéshez a kocsikban

A Google Auto mesterséges intelligenciás Gemini asszisztensének működéséhez persze internetkapcsolat szükséges, erről a kocsihoz csatlakoztatott mobil gondoskodik. A hangasszisztens használata beleeszik a mobilnetes adatkeretbe, lassú mobilnetes kapcsolat esetén késhet a válaszadása, lefedettség nélküli helyeken pedig működni sem fog.

Az autósok java természetesen városi vagy ahhoz közeli környezetben él, így ez várhatóan viszonylag kevesek számára okoz majd bosszúságot, de érdemes tudni a limitációkról, nehogy meglepetést okozzanak.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

