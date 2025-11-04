Hírlevél

Rendkívüli

Meghalt Dick Cheney

Durva

T. Danny drogügye sokkal durvább, mint azt korábban sejteni lehetett

Asmongold

Ennyit keres beszélgetéssel a netes híresség

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Nem csak szereplési vágyból akarnak influencerek lenni a fiatalok. Az emberek java évek alatt nem keres annyit, mint amennyit a netes hírességek kaszálnak havonta.
Újabban trenddé vált a netes hírességek körében a keresetük kiteregetése, a legtöbb esetben elsősorban felhajtáskeltési célból hencegnek el azzal, hogy miféle összegeket kasszíroznak a videóikkal vagy az élő közvetítésikkel. Most Asmongold játszotta ki újból a kártyát, a gazdaggá válása ellenére sokkolóan kevés mindenre költő férfi eredetileg videójátékozást közvetített, de most már nagyon régóta beszélgetős műsorokat készít egyedül vagy vendégekkel, amelyet a Twitch és a Kick platformokon egyszerre közvetít.

Semmit sem változott a meggazdagodása ellenére a netes híresség
Fotó: zackrawrr / Twitch

Asmongold szerint októberben sem panaszkodhat: a Twitch sokakat meglepve csupán 20 ezer dollár apanázzsal jutalmazta az erőfeszítéseit, míg a híres-hírhedt Kick 170 ezer dollárt tett hozzá a bevételéhez. 

Ez együtt bő 64 millió forintnak megfelelő 190 ezer dollárt jelent, amiből adózás után is biztosan marad éppen elég a megélhetéshez.

Ötször ennyit is kereshetne a netes híresség

Asmongold szerint ha maximalizálni akarná a bevételét, akkor átállhatna a Kicken való exkluzív közvetítésre, spekulációja szerint ezzel akár havi 1 millió dollár jellegű összeget is kereshetne. Ehhez nincs kedve, részben mert a közönségének egy jókora része a Twitch-en való követését preferálja, plusz már úgy is olyan sok pénze van, hogy nem tud vele mit kezdene.

Nem világos, hogy összességében mekkora a vagyona, de biztosan sok millió dollárról beszélünk.

Asmongold szerint ha venné a fáradtságot és befektetné a jelenlegi vagyonát, akkor csak ezzel több pénzt kereshetne, mint az élő közvetítésekkel.

