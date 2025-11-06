Indul a marakodás, hogy kinek a zsákmányai legyenek a netezők

Az Amazon pert indított a Perplexity mesterséges intelligenciás startup ellen. Állítása szerint annak a Comet böngészője jogtalanul jelentkezik be a felhasználók Amazon-fiókjaiba, majd a tetteit emberi tevékenységnek álcázva automatizáltan böngészik és vásárol a netezők nevében.

Komplex veszélyt jelentenek netezőkre rátukmálni próbált MI-ügynökök az Amazonhoz hasonló kereskedések számára

Fotó: Wicked Monday / Unsplash

Az Amazon több ízben felszólította a Perplexity-t, hogy függessze fel ezt a tevékenységet: nem engedi meg számára, hogy a böngészője a netezők nevében interakcióba lépjen az internetes áruházával. A cég szerint a Comet sérti az adatvédelmi irányelveit, továbbá rosszabb felhasználói élményt kínál annál, mintha a netezők a megszokott módon használnák az Amazont.

Nagy fegyver lehet a netezők kezében a ügynökön keresztüli vásárlás

A Perplexity készen áll a jogi harcra, állítása szerint a bevételének védelme érdekében az Amazon akadályozni próbálja más cégek innovációját. Álláspontja szerint az Amazonnak ténylegesen az a problémája a Comet böngésző ügynöki viselkedésével, hogy csökkenhet miatta a reklámbevétele, kisebb eséllyel lehet képes régimódi trükkökkel további termékeket értékesíteni a felhasználóknak.

Ezen túlmenően maga az Amazon is kísérletezik ilyen ügynök technológiával, a Rufus nevű asszisztense szintén termékek ajánlásában és a kosaruk kezelésében próbál segíteni a vásárlóknak.

A Perplexity véleménye szerint az Amazon ki szeretné zárni az internetes áruházából az olyan technológiákat, amelyek csökkenthetik a bevételét és riválisai lehetnek a házon belüli technológiájának. Ezt jelen esetben piaci erőfölénnyel való visszaélésnek tartja, amely nem szolgálja a szabad piaci versenyt és az interneten vásárlók érdekeit.

Az Amazon és a Perplexity jogi vitája teljesen új típusú dolog. Még sosem fordult elő, hogy az internetes kereskedések elveszítették volna a kontrollt a rajtuk vásárló személyek felhasználói élménye felett, mindig képesek voltak az üzleti érdekeik mentén formálni azt. Emiatt a Comethez hasonló, MI-alapú ügynökként viselkedni képes böngészők sokrétű fenyegetést jelentenek webáruházakra, hosszú távon akár az Amazonhoz hasonló, nagy szereplők létét is fenyegethetik.

Ennek fő oka, hogy amennyiben jól működnek az ügynöki funkcióik, akkor képesek lehetnek az embereknél sokkal szélesebb körben termékek után kutatni az interneten, és ha kell, akkor egyetlen jó ajánlat kedvéért is hipp-hopp beregisztrálhatnak a kisebb webshopokba.

Az emberek részben azért preferálják az Amazont és a társait, mert egy helyen megvásárolhatnak szinte mindent, a jó árak mellett az egyszerűség és a komfort jelentik az efféle kereskedések legnagyobb fegyvereit. Viszont ha gépi segítséget kapnak a vevők, és elkezd lényegtelenné válni számukra, hogy honnan jönnek a rendelt termékek, akkor ennek vége lehet, és komoly bajba kerülhetnek a nagy piaci részesedéssel rendelkező szereplők.