Itt az okosgyűrű azoknak, akik utálják az okosgyűrűket

Az okosórákat követően az elmúlt években az okosgyűrűk is világhódító útra indultak, azonban jelenleg az összes modell részben divatkiegészítő, részben pedig fizikai aktivitások mérésére szolgál. Most a korábbi Meta-dolgozókból álló Sandbar startup újat mutatott, a Stream Ring okosgyűrűjükbe semmilyen életjelek figyelésére alkalmas szenzor sem került, helyette ötletek gyors megörökítésére és MI chatbot kényelmes elérésére való.

Hangjegyzetek gyors készítésére és MI chatbot elérésére való Stream Ring okosgyűrű

Fotó: Sandbar

A gyűrűt mutatóujjon való viselésre szánták, a tetején lévő üveglap megérintésére aktiválódik a mikrofonja. A kütyü továbbítja a hangot a hozzápárosított telefonra, a mobil pedig szöveges átiratként elmenti a jegyzetet.

A cég alapítói kihangsúlyozták, hogy nem hallgatózik állandóan a Stream Ring, csak gombnyomást kezd el fülelni a mikrofonjával.

MI chatbot gyors elérésére is jó az okosgyűrű

A jegyzetelés teljesen helyi megvalósítással működik, így végtelen mennyiségben használható, azonban az okosgyűrűnek van egy fizetős funkciója is, havi 10 dollárért közvetlenül elérhető lesz róla egy mesterséges intelligenciás chatbot. A startup nem tisztázta, hogy a háttérben melyik MI-cég terméke fogja biztosítani a chatbot funkciót.

A jelenlegi tervek szerint a Stream Ring a jövő nyáron kerül majd piacra, az ezüst változatáért 250 dollárt, míg az aranyszínűért 300 dollárt kér majd a startup, átszámolva nettó 83 ezer és 99 ezer forintokról van szó.

A Sandbar bízik a fura okosgyűrű sikerében, hiszen egy nagyon egyszerű dologról van szó, ami viszonylag széles réteg számára lehet azonnal hasznos, nem ködös ígéreteket árulnak nagyon sok pénzért.

