Kiszerettek a PlayStation játékaiból a PC-s játékosok?

A nagy költségvetésű játékok gyártási költségének őrült elszállása örökre megváltoztatta a játékipart, az Xbox után többé a PlayStation sem engedheti meg magának, hogy valódi exkluzívokat készítsen a konzoljaira. Ennek jegyében a Horizon Zero Dawnnal kezdve 2020 végén számítógépekre is elkezdte kiadni a fontos játékait, bár az élő szolgáltatásos címektől eltekintve a PC-s játékosok kénytelenek pluszban legalább fél évet várni azokra.

Messze rosszabbul fogytak az elődeikhez képest a PlayStation-játékok folytatásai a Steamen

Fotó: Guerrilla Games / PlayStation

A Sony ugyan szeret dicsekedni a PlayStation remek üzleti eredményeivel, azonban lényegében titkolja, hogy miként fogynak számítógépeken a játékai. Az Alinea Research kutatócég jóvoltából a napokban nagyságrendileg szinte biztosan helytálló becslések érkeztek arról, hogy mikén teljesítenek a volt PlayStation-exkluzívok a Steam digitális piactéren.

Fontos tudni, hogy a Sony nem csak itt értékesíti digitálisan a játékait, így az Epic Games Store és a GOG piactereken eladott kópiák nincsenek benne az eladási és bevételi becslésekben.

Számítógépen is nyomtatja a pénzt a PlayStation

Az Alinea adatai alapján az eredetileg PlayStationre szánt játékok eddig 43 millió kópiában fogytak a Steamen, az eladásaikból olyan 1,5 milliárd dollár bevétel keletkezhetett, amelyből a Steam jutalékát levéve körülbelül 1,2 milliárd dollár landolhatott ténylegesen a Sonynál.

A legjobban fogyott PlayStation-játékok a Steamen:

Helldivers 2 – 12,7 millió kópia

Horizon Zero Dawn – 4,5 millió kópia

God of War – 4,2 millió kópia

Days Gone – 3,4 millió kópia

Marvel’s Spider-Man – 2,7 millió kópia

Folyamatos csökken a lelkesedés a Sony játékai iránt

Feltűnhet, hogy a Helldivers 2 kivételével a fenti listában csak régebbi játékok találhatóak. Az Alinea szerint ennek oka, hogy az újdonság varázsának lecsengésével drámaian csökkenni kezdtek a PlayStation-játékok eladásai.

A God of War: Ragnarökből 450 nap alatt csak olyan 1 millió, míg a God of Warból ugyanennyi idő alatt 2,5 millió példány fogyott. A Marvel’s Spider-Man 2-ből 300 nap alatt csak olyan 700 ezer kópiát adott el a Sony a Steamen, míg az elődje ennyi idő alatt 1,4 milliónál járt.

A helyzet jobb megértéséhez további eladási számokra volna szükség, nem világos, hogy az Epic Games Store-ban milyenek voltak és hogyan változtak a PlayStation-játékok eladásai. Könnyen elképzelhető, hogy a rivális játékáruház a gyakran jobb árainak köszönhetően idővel egyre jobban elkezdett beleenni a steames eladásokba, de gyanús, hogy nem teljesen erről lehet szó, az újabban kiadott termékek egyszerűen drámaian rosszabb eladásokat produkálhattak.

Mindez nem jelenti azt, hogy veszélybe került volna a PlayStation-játékok számítógépekre való kiadása, a piackutató cég szerint a Spider-Man 2 így is 32 millió dollár, míg a Ragnarök 45 millió dollár bevételt hozott a konyhára.

A már elkészült PlayStation-játékok számítógépekre való átportolása viszonylag olcsó dolog, így biztosan továbbra is masszívan nyereséges a Sony számára az üzlet.